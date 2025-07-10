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Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион - РИА Новости, 10.07.2025
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23:14 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gubernator-2028459299.html
Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион
Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион - РИА Новости, 10.07.2025
Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион
Сообщения в соцсетях о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, беспилотная опасность в области не объявлялась,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:14:00+03:00
2025-07-10T23:14:00+03:00
происшествия
пензенская область
пенза
олег мельниченко
т плюс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, беспилотная опасность в области не объявлялась, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее в местном филиале компании "Т Плюс" сообщили, что около 18.00 мск загорелся транзитный трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, который тушат пожарные, нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в филиале "Т Плюс" уточнили, что поврежден и загорелся силовой трансформатор. В главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. "В соцсетях распространяется дезинформация о том, что сегодняшний инцидент якобы связан с беспилотной атакой на наш регион. Спешу опровергнуть эти слухи - никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Напоминаю, что за распространение фейковой информации законом предусмотрена ответственность", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.
https://ria.ru/20250710/rossiya-2028458808.html
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происшествия, пензенская область, пенза, олег мельниченко, т плюс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, Т Плюс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион

Пензенский губернатор Мельниченко опроверг сообщения об атаке дронов на регион

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, беспилотная опасность в области не объявлялась, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее в местном филиале компании "Т Плюс" сообщили, что около 18.00 мск загорелся транзитный трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, который тушат пожарные, нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в филиале "Т Плюс" уточнили, что поврежден и загорелся силовой трансформатор. В главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено.
"В соцсетях распространяется дезинформация о том, что сегодняшний инцидент якобы связан с беспилотной атакой на наш регион. Спешу опровергнуть эти слухи - никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Напоминаю, что за распространение фейковой информации законом предусмотрена ответственность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.
Возгорание трансформатора на Пензенской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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ПроисшествияПензенская областьПензаОлег МельниченкоТ ПлюсМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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