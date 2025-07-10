https://ria.ru/20250710/gubernator-2028459299.html

Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион

Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион - РИА Новости, 10.07.2025

Пензенский губернатор опроверг сообщения об атаке дронов на регион

Сообщения в соцсетях о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, беспилотная опасность в области не объявлялась,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:14:00+03:00

2025-07-10T23:14:00+03:00

2025-07-10T23:14:00+03:00

происшествия

пензенская область

пенза

олег мельниченко

т плюс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о связи пожара на Пензенской ТЭЦ-1 с атакой беспилотников на регион являются фейками, беспилотная опасность в области не объявлялась, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее в местном филиале компании "Т Плюс" сообщили, что около 18.00 мск загорелся транзитный трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, который тушат пожарные, нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в филиале "Т Плюс" уточнили, что поврежден и загорелся силовой трансформатор. В главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. "В соцсетях распространяется дезинформация о том, что сегодняшний инцидент якобы связан с беспилотной атакой на наш регион. Спешу опровергнуть эти слухи - никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась. Напоминаю, что за распространение фейковой информации законом предусмотрена ответственность", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.

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происшествия, пензенская область, пенза, олег мельниченко, т плюс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)