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Самарский губернатор поручил обновить больницу и детский сад в селе Кошки

Самарский губернатор поручил обновить больницу и детский сад в селе Кошки - РИА Новости, 10.07.2025

Самарский губернатор поручил обновить больницу и детский сад в селе Кошки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам посещения Кошкинского района поручил обновить больницу и детский сад "Теремок" в селе Кошки, сообщили... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:55:00+03:00

2025-07-10T22:55:00+03:00

2025-07-10T22:55:00+03:00

самарская область

кошкинский район

вячеслав федорищев

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САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам посещения Кошкинского района поручил обновить больницу и детский сад "Теремок" в селе Кошки, сообщили в пресс-службе правительства региона. В четверг делегация правительства Самарской области во главе с губернатором работала в Кошкинском районе, власти посетили несколько социальных и инфраструктурных объектов. Так, в селе Кошки Федорищев осмотрел Центральную районную больницу, стационар которой насчитывает 70 коек. В структуру больницы также входит поликлиника, рассчитанная на прием 600 пациентов в смену, и 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Построенная в 1981 году больница в разные годы частично ремонтировалось, в лечебное учреждение поставляли новое оборудование, в этом году было обновлено стоматологическое отделение. Главврач доложил, что необходимо капитально отремонтировать кровлю в стационаре. Также нужно заменить два больничных грузопассажирских лифта - эти работы планировалось провести в 2026 году. "Осмотрев оборудование на месте, Вячеслав Федорищев поручил начать замену лифтового оборудования уже в этом году. На ремонт крыши также будут выделены необходимые средства, и он начнется в следующем году", - сообщили в правительстве Самарской области. Также глава региона осмотрел здание детского сада "Теремок" в селе Кошки, где с 1 апреля проводится капитальный ремонт. Ремонт планируется завершить до 31 июля, на данный момент выполнено 85% работ. Подрядчик полностью заменил инженерные коммуникации, реконструировал системы отопления, сейчас ведется отделка внутри здания. "Вячеслав Федорищев акцентировал внимание: несмотря на то, что в прошлом году капитально ремонтировали кровлю, сейчас, пока на объекте идет работа, ее также нужно проверить. Кроме того, он поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну предусмотреть на следующий год современные решения по ремонту фасада этого детского сада, а в этом году – то, что можно выполнить в плане благоустройства, обязательно включить забор, веранды, наполнение детской площадки", - говорится в сообщении правительства региона.

самарская область

кошкинский район

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самарская область, кошкинский район, вячеслав федорищев