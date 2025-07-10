https://ria.ru/20250710/gosduma-2028450517.html

В Госдуму внесут законопроект об ИНТЦ

В Госдуму внесут законопроект об ИНТЦ - РИА Новости, 10.07.2025

В Госдуму внесут законопроект об ИНТЦ

В Госдуму внесут проект, которым вводится прямое основание относить участников инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) к малым предприятиям, а... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:21:00+03:00

2025-07-10T21:21:00+03:00

2025-07-10T21:21:00+03:00

экономика

алексей говырин

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

единая россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуму внесут проект, которым вводится прямое основание относить участников инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) к малым предприятиям, а также предлагается поручить управляющим компаниям ИНТЦ каждый июль передавать в ФНС реестр своих резидентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"... следующие изменения: хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сообщается в проекте федерального закона. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, соавтор законопроекта Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что законопроектом убирается бюрократический разрыв между статусом участника инновационного научно‑технологического центра и статусом малого предприятия. "Сейчас картина такая: инженерная команда становится резидентом инновационного научно‑технологического центра (ИНТЦ), получает налоговые льготы по налогам и право не подавать декларации, но именно эти декларации служат для ФНС индикатором, что компания остаётся небольшой. Отчётности нет — инспекция автоматически вычеркивает фирму из реестра МСП. Списком поддержки она больше не пользуется, хотя численность штата та же, а годовая выручка не превышает рубежа", - сказал Говырин. Законопроектом, по его словам, вносится несколько изменений в закон № 209‑ФЗ, которые меняет логику учёта, и вводится прямое основание относить участников ИНТЦ к малым предприятиям, а также поручается управляющим компаниям ИНТЦ каждый июль передавать в ФНС реестр своих резидентов. Депутат уточнил, что Минэкономразвития, в свою очередь, направляет перечень управляющих компаний, чтобы реестр не устаревал, и этого достаточно, чтобы налоговая "увидела компанию", даже если у неё нулевая отчётность. "Что это даёт на практике? Представим небольшую команду разработчиков, которая работает в одном из инновационных научно‑технологических центров. Они занимаются высокотехнологичным проектом, годовая выручка — в пределах допустимого порога для малых предприятий, сотрудников — немного. Компания пользуется налоговыми послаблениями, но не подаёт декларации", - добавил политик. Говырин уточнил, что в результате — автоматическое исключение из реестра МСП, что означает потерю возможности получать субсидии, брать льготные кредиты, участвовать в закупках с отдельными условиями. "Когда наш законопроект будет, то после вступления закона в силу управляющая компания центра просто будет передавать данные в налоговую — и статус малого предприятия сохраняется без дополнительных действий со стороны компании. Это снимает риск случайного выбытия из системы поддержки и возвращает доступ к тем механизмам, ради которых создавались ИНТЦ", - сообщил он. Также парламентарий считает, что после принятия нормы все действующие резиденты останутся учтёнными, и льготы, которые уже заложены в бюджете, "наконец найдут получателей", а бизнесу не придётся тратить время на повторную подачу документов. "Мы создаём простое и понятное правило "есть в списке управляющей компании — есть в реестре МСП", и оно заменяет часы переписки с инспекциями. Поэтому мы рассчитываем, что все коллеги по Госдуме поддержат нашу законодательную инициативу, это очень важно и нужно бизнесу", - подытожил Говырин.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016901926.html

https://ria.ru/20250401/gd-2008531345.html

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экономика, алексей говырин, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), единая россия