В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару
Чернышов предложил сокращать рабочий день на час при температуре от 30 градусов
Вентилятор в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сокращать рабочий день на один час при температуре воздуха от 30 градусов.
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"Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму и включен в повестку дня на эту сессию. Парламентарий подчеркнул, что законопроект предусматривает право работников на сокращённый рабочий день на один час при температуре от +30 градусов и выше.
"Меняется климат, и жара даже в нашей северной стране становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей. Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - отметил вице-спикер Госдумы.