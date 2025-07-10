https://ria.ru/20250710/gosduma-2028417620.html

В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару

В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару - РИА Новости, 10.07.2025

В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сокращать рабочий день на один час при температуре воздуха от 30 градусов. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:52:00+03:00

2025-07-10T17:52:00+03:00

2025-07-10T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил сокращать рабочий день на один час при температуре воздуха от 30 градусов. "Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму и включен в повестку дня на эту сессию. Парламентарий подчеркнул, что законопроект предусматривает право работников на сокращённый рабочий день на один час при температуре от +30 градусов и выше. "Меняется климат, и жара даже в нашей северной стране становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей. Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - отметил вице-спикер Госдумы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, европа, госдума рф