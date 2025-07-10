https://ria.ru/20250710/gosduma-2028358855.html

ГД приняла в первом чтении проект об упрощенном порядке ремонта памятников

ГД приняла в первом чтении проект об упрощенном порядке ремонта памятников - РИА Новости, 10.07.2025

ГД приняла в первом чтении проект об упрощенном порядке ремонта памятников

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить упрощённый порядок проведения ремонта на объекты... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:03:00+03:00

2025-07-10T14:03:00+03:00

2025-07-10T14:04:00+03:00

россия

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить упрощённый порядок проведения ремонта на объекты культурного наследия, увековечивающие память не только о Великой Отечественной войне, но и о других военных конфликтах. В настоящее время упрощённый порядок применяется к памятникам и объектам, связанным с Великой Отечественной войной, за исключением зданий и мемориальных квартир. Порядок и перечень таких объектов утверждены Минкультуры России и успешно реализуются с марта 2024 года. Согласно приказу Минкульта от марта 2024 года, ремонт памятников и других объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, включает работы, которые помогают сохранять их в хорошем состоянии – с технической, эстетической и санитарной точки зрения. Кроме того, для ремонта таких объектов не нужна специальная лицензия на реставрацию памятников культуры, а участвовать в работах могут и добровольцы (волонтёры). Данным проектом предлагается включить в этот перечень памятники, посвящённые, например, Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам, где есть аналогичные по характеру объекты. Это позволит проводить ремонт таких памятников быстрее, без длительных согласований и сложных процедур, что особенно важно для регионов, где такие объекты нуждаются в сохранении.

https://ria.ru/20250709/sud-2028152548.html

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россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество