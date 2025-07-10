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В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость
В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость - РИА Новости, 10.07.2025
В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость
Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев на программе телеканала "Царьград" предложил ввести налог на достойную старость. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:46:00+03:00
2025-07-10T13:46:00+03:00
2025-07-10T13:46:00+03:00
госдума рф
андрей гурулев
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев на программе телеканала "Царьград" предложил ввести налог на достойную старость."Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей", — приводит телеканал слова парламентария.Он посетовал, что поддержка пожилых людей, которые не оставили после себя потомство, ложится на государство.По словам депутата, сейчас требуется проводить целый комплекс мероприятий для того, чтобы повысить рождаемость. При этом Гурулев добавил, что чиновники должны принять грамотные меры для спасения страны из демографической ямы и обеспечить базовые медицинские условия роженицам.
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госдума рф, андрей гурулев, общество
Госдума РФ, Андрей Гурулев, Общество
В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость
Депутат ГД Гурулев предложил ввести налог на достойную старость