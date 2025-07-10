https://ria.ru/20250710/gosduma-2028248005.html

В ГД предложили, чтобы страховыми агентами могли быть только юрлица и ИП

В ГД предложили, чтобы страховыми агентами могли быть только юрлица и ИП - РИА Новости, 10.07.2025

В ГД предложили, чтобы страховыми агентами могли быть только юрлица и ИП

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:08:00+03:00

2025-07-10T00:08:00+03:00

2025-07-10T00:08:00+03:00

госдума рф

ярослав нилов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях. Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.

https://ria.ru/20250709/proekt-2028083158.html

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027556561.html

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госдума рф, ярослав нилов