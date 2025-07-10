https://ria.ru/20250710/globalisty-2028166336.html

Хорошие новости: век непуганых глобалистов закатился

Хорошие новости: век непуганых глобалистов закатился - РИА Новости, 10.07.2025

Хорошие новости: век непуганых глобалистов закатился

Две американские профессорши хоронят в журнале Foreign Affairs "век НПО", то есть неправительственные организации, которые должны были править миром в обход... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:00:00+03:00

2025-07-10T08:00:00+03:00

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Две американские профессорши хоронят в журнале Foreign Affairs "век НПО", то есть неправительственные организации, которые должны были править миром в обход всяких там государственных органов. Они хоронят, а нам можно на этих похоронах радостно рвать баяны.Насчет предмета разговора: в начале века идешь по уютному кварталу, например, в Ташкенте или такому же в Бишкеке, и местные друзья говорят: тут у нас целый город в городе, везде эти, неправительственные, вот их рестораны, вот клубы… Все мечтают тут работать, а не в каком-то там правительстве или бизнесе.Знаете, сколько штук этих НПО расползалось по миру на пике их величия? Более 20 тысяч. У одних в штате было 162 тысячи человек (речь о вполне конкретной конторе), у других — поменьше. Одни надзирали за проведением выборов, другие продвигали зеленую повестку или культ ЛГБТ*, третьи организовывали вакцинацию или обучали студентов. Обучали в том числе технологии боев в городской местности, то есть цветным революциям.Что пошло не так? Ровно в третьей строке своего жалобного сочинения наши профессорши пишут волшебные слова: раньше НПО уверенно "наращивали свои бюджеты". Да, перед нами статья-стон про деньги, а уже потом про все прочее. Раньше у таких организаций были бюджеты размером со слона, а сейчас слон сдулся.Почему? Прежде всего НПО перестали получать в прежних масштабах деньги разных правительств — и вот сейчас, в качестве решающего удара, от администрации США. Стоп, но они же неправительственные? Вот тут пора разобраться с феноменом с самого начала — раз уж он, этот феномен, пошел на убыль. То есть посмотреть, что это было. И при чем здесь вынесенное в заголовок слово "век".А это было такое высказывание от 1993 года тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана: "XXI век будет веком НПО". Ошибся, оказывается. Но примерно в течение 10-15 лет после его слов и правда казалось, что правительства теперь — ничто, миром будут править даже не гражданские общества, а одно такое общество, известно чье. Не хочется лишний раз перечислять все те новые идеи, которые международная либеральная мафия начала как раз с 90-х запускать по всему миру, но тут было все — трансгендеры и феминизм, борьба с изменением климата и коррупцией (последней полагалось быть только в незападных странах). Любые идеи, любая борьба, лишь бы она пугала весь мир какими-то новыми угрозами и раскалывала общества на хороших людей и врагов чего-то важного. И вели такую борьбу в десятках стран вот эти мириады частных лиц, подчиняющихся штаб-квартирам НПО далеко от дома. Подпитывало их глобальное информационное лобби — "большая цифра", носители всеобщей либеральной истины, властители поисковиков, соцсетей и мессенджеров.То есть на наших глазах глобалисты, поначалу бодро, выстраивали действительно новый и жуткий мир, в котором правительствам, даже западным, отводилась роль исполнителей воли вот этого как бы мыслящего муравейника без ясной национальной принадлежности.Но, как мы сейчас видим, муравейник этот не такой уж неправительственный — отлично научился откачивать деньги из бюджетов и уже только потом сосать пожертвования "благотворителей". И откачивали, пока вдруг все не начало ломаться.Тут вопрос: когда случился облом и почему? Первые статьи с заголовками типа "Конец золотого века НПО" начали появляться еще в 2012-2013 годах. Если раньше все, затаив дыхание, восхищались бесконтрольным ростом этой якобы неуправляемой сети, то именно с указанных дат некоторые исследователи увидели, что рост как-то тормозится. И взяли паузу, чтобы спросить себя: а что творится и что здесь вообще за феномен? Вот было создано Общество спасения утопающих (Амстердам, 1767 год) и прочие — чем сегодняшние НПО отличаются от тех, прежних?Итак, 2012-2013 годы и около того: интересная эпоха. "Арабская весна" и после нее война в Сирии. "Болотные выступления" в России. Потом — переворот в Киеве и возвращение Крыма домой. Санкции, то есть гибридная война против России, и чуть позже признание очевидного — что надежды сделать еще и Китай частью Запада не оправдались. И еще много чего происходило. Получается, то были годы какого-то качественного перелома, когда прежние надежды и механизмы завоевания мира не сработали или затормозили и началась иная, куда более агрессивная эпоха, кстати, явно завершающаяся сейчас.Или — как вариант — НПО подготовили почву для агрессии, и их поэтому начали отодвигать в сторону. Так или иначе, именно тогда численность и влияние (и финансирование) НПО проскочили пиковые значения и уверенно пошли вниз, чтобы вот сегодня две американские профессорши уже задним числом выписали этому "чуду XXI века" свидетельство о смерти. И высказались на тему "кто виноват".Россия, конечно — вы же знали. И Китай. Но вот что интересно: "В Индии, например, правительство Нарендры Моди отменило регистрацию тысяч иностранных НПО с 2014 года". Тысяч! Вы не знали об этом? А истории были очень громкие. Кстати, сегодня ограничения на деятельность НПО ввели 130 стран. Мировое большинство.Ну и еще в первых похоронках из той самой переломной эпохи звучали хорошие мысли: да просто бедных в мире стало меньше. Например, в тех же России, Китае и Индии, но не только там. И если раньше все эти роящиеся НПО воспринимались как источник западных денег, ради которых приходилось терпеть все остальное, то дальше ситуация изменилась. Бедные теперь помещаются внутри стран со средним доходом, а это уже как-то управляемая ситуация. А вот цветные революции... Здесь накопился богатый и нехороший опыт роли тех самых НПО как подстрекателей и организаторов, и оказалось, что таковых можно просто погнать поганой метлой — и мир от этого не обрушится.Хотя — рушится. Получается, что либеральный миропорядок пытались насадить вот через этот рой добровольцев-благотворителей особой разрушительной силы. Не вышло, так что приступили к войнам через подставные режимы (как на Украине) и иным войнам. И тоже не сильно получается. Ждем продолжения. Ведь что-то еще придумают. Или попытаются.

https://ria.ru/20250605/npo-2021165615.html

https://ria.ru/20250530/kanada-2019888180.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027924059.html

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россия, китай, индия, кофи аннан, нарендра моди, оон, аналитика, в мире