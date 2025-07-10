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"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы - РИА Новости, 10.07.2025
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19:20 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/globa-2028412778.html
"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы
"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы - РИА Новости, 10.07.2025
"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы
Что ждёт Россию и мир летом 2025 года? Астролог Тамара Глоба предсказала завершение семилетнего цикла и начало новой эры. Предстоит время фундаментальных... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:20:00+03:00
2025-07-10T19:20:00+03:00
россия
тамара глоба
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Что ждёт Россию и мир летом 2025 года? Астролог Тамара Глоба предсказала завершение семилетнего цикла и начало новой эры. Предстоит время фундаментальных перемен. Что же станет частью сложного, но необходимого перехода?Время подведения итоговАстролог уверена — лето 2025 года станет не просто сезоном отпусков. Это рубеж между прошлым и будущим. Завершается семилетний астрологический цикл, начавшийся в 2018 году — время тревог, кризисов, глобальных потрясений и пересмотра привычной картины мира."Июнь 2025 года завершит тяжёлый семилетний период и запустит новую трёхлетнюю эру перемен. Это будет не просто трансформация, а духовное и цивилизационное переформатирование", — утверждает астролог в интервью "Сиб ФМ".По словам Глобы, лето станет временем переосмысления, потому что "это шанс отделить живое от мёртвого, настоящее от фальшивого, выбрать путь зрелости и ответственности".Астролог говорит, что главные темы новой эпохи это: патриотизм, возвращение к духовным истокам, переосмысление границ.Лидеры нового мираЭнергетика 2025 года благоприятна для зрелых, уравновешенных и дальновидных лидеров. Не тех, кто борется за власть, а тех, кто берёт ответственность и ведёт вперёд. Тамара Глоба подчёркивает: судьба будет поддерживать тех, кто действует из служения, а не из эгоизма.Особое значение будет иметь положение Юпитера — планеты власти, закона и философии — в знаке Рака. Это усилит интерес к национальной идентичности, укрепит темы семьи, традиций, земли и духовной привязанности к Родине.Меркурий, став покровителем года, будет способствовать диалогу, просветительству, дипломатии. Это время для создания союзов, для объединения по смыслам, а не по расчёту.Перемены не будут лёгкимиЛюбое начало — это в первую очередь конец, и Тамара Глоба предупреждает: лето 2025 года может сопровождаться всплеском конфликтов и сопротивления новым моделям. Старый мир не сдастся без боя. Особенно в сферах геополитики и общественного устройства.Астролог предрекает и попытки силового давления, и провокации, и протесты. Последние могут захлестнуть Восточную Европу и Ближний Восток.Помимо этого грядет перераспределение глобального влияния между Западом, Востоком и странами Глобального Юга."Возможны агрессивные вспышки, конфликты, саботаж мирных инициатив. Но это часть сопротивления старой системы. Новое всё равно войдёт", — подчёркивает Глоба в интервью порталу "Стархит".Эпоха осторожных реформФинансово-экономическая сфера не останется в стороне. Астролог прогнозирует нестабильность и резкие колебания в глобальной экономике. Особенно пострадают старые индустриальные сектора и транснациональные корпорации, не сумевшие перестроиться. Ожидаются не только крахи крупных компаний, но и возвращение к локальным рынкам, поддержке регионов и производству "на месте".Глоба подчёркивает, что середина лета может оказаться самой напряжённой. Но уже к концу августа страны, делающие ставку на внутренние ценности, а именно культуру, образование, духовность, начнут восстанавливаться и адаптироваться к новым условиям.Молодёжь, традиции и новая этикаНовая трёхлетка (2025–2028) пройдёт под знаком возвращения к корням. В центре внимания окажется молодёжь. Поколение, ищущее опору в ценностях прошлого. Всплеск интереса к семейной истории, этническим культурам, духовным практикам и национальным традициям станет важным трендом."Люди обратятся к своим корням. Старые ритуалы, забытые обычаи, семейные формы жизни вновь станут нормой. Творчество и спорт станут каналами духовного выражения", — подчёркивает астролог в интервью 24smi.org.Этика также претерпит изменения: на смену потребительству придёт идея заботы, служения и созидания. А в сфере образования — рост неформальных сообществ, локальных университетов, молодёжных и просветительских инициатив.Кто выживет при переходе2025 год станет проверкой на прочность. Глоба подчёркивает: пройдут через это время те, кто готов меняться — внутренне, а не только внешне. Людям придётся переосмыслить профессии, отношения, стиль жизни.И, по мнению астролога, все это будет способствовать возврату к родовым истокам, а еще "пробуждению к интереса к природе, земле, рукоделию, ремёслам, экокультуре".Кстати, именно эти перемены откроют огромный потенциал. Те, кто встанет на путь зрелости, смогут построить новые формы жизни: устойчивые, душевные, осмысленные.Лето как точка выбора: с оружием или с верой?Финальный аккорд прогноза Тамары Глобы звучит как призыв к человечеству: остановиться, оглянуться, и выбрать — разрушение или обновление."Старое рушится, потому что исчерпано. Но новое требует зрелости. И каждый из нас решит, что принести в этот мир — разрушение или свет", — говорит астролог в интервью порталу "7 дней".Лето 2025 года — это не только смена календаря. Это переход между мирами. От индивидуального выбора каждого будет зависеть, каким станет этот новый мир: более человечным или ещё более разделённым.
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россия, тамара глоба
Россия, Тамара Глоба

"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Что ждёт Россию и мир летом 2025 года? Астролог Тамара Глоба предсказала завершение семилетнего цикла и начало новой эры. Предстоит время фундаментальных перемен. Что же станет частью сложного, но необходимого перехода?

Время подведения итогов

Астролог уверена — лето 2025 года станет не просто сезоном отпусков. Это рубеж между прошлым и будущим. Завершается семилетний астрологический цикл, начавшийся в 2018 году — время тревог, кризисов, глобальных потрясений и пересмотра привычной картины мира.
"Июнь 2025 года завершит тяжёлый семилетний период и запустит новую трёхлетнюю эру перемен. Это будет не просто трансформация, а духовное и цивилизационное переформатирование", — утверждает астролог в интервью "Сиб ФМ".
© ИнфографикаПарад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
© Инфографика
Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
По словам Глобы, лето станет временем переосмысления, потому что "это шанс отделить живое от мёртвого, настоящее от фальшивого, выбрать путь зрелости и ответственности".
Астролог говорит, что главные темы новой эпохи это: патриотизм, возвращение к духовным истокам, переосмысление границ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАстролог и телеведущая Тамара Глоба
Астролог и телеведущая Тамара Глоба - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Астролог и телеведущая Тамара Глоба

Лидеры нового мира

Энергетика 2025 года благоприятна для зрелых, уравновешенных и дальновидных лидеров. Не тех, кто борется за власть, а тех, кто берёт ответственность и ведёт вперёд. Тамара Глоба подчёркивает: судьба будет поддерживать тех, кто действует из служения, а не из эгоизма.
Особое значение будет иметь положение Юпитера — планеты власти, закона и философии — в знаке Рака. Это усилит интерес к национальной идентичности, укрепит темы семьи, традиций, земли и духовной привязанности к Родине.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAMВулканическое извержение на спутнике Юпитера Ио
Вулканическое извержение на спутнике Юпитера Ио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM
Вулканическое извержение на спутнике Юпитера Ио
Меркурий, став покровителем года, будет способствовать диалогу, просветительству, дипломатии. Это время для создания союзов, для объединения по смыслам, а не по расчёту.

Перемены не будут лёгкими

Любое начало — это в первую очередь конец, и Тамара Глоба предупреждает: лето 2025 года может сопровождаться всплеском конфликтов и сопротивления новым моделям. Старый мир не сдастся без боя. Особенно в сферах геополитики и общественного устройства.
Астролог предрекает и попытки силового давления, и провокации, и протесты. Последние могут захлестнуть Восточную Европу и Ближний Восток.
© AP Photo / Harry NakosПротестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Помимо этого грядет перераспределение глобального влияния между Западом, Востоком и странами Глобального Юга.
"Возможны агрессивные вспышки, конфликты, саботаж мирных инициатив. Но это часть сопротивления старой системы. Новое всё равно войдёт", — подчёркивает Глоба в интервью порталу "Стархит".

Эпоха осторожных реформ

Финансово-экономическая сфера не останется в стороне. Астролог прогнозирует нестабильность и резкие колебания в глобальной экономике. Особенно пострадают старые индустриальные сектора и транснациональные корпорации, не сумевшие перестроиться. Ожидаются не только крахи крупных компаний, но и возвращение к локальным рынкам, поддержке регионов и производству "на месте".
© AP PhotoИзвержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
Глоба подчёркивает, что середина лета может оказаться самой напряжённой. Но уже к концу августа страны, делающие ставку на внутренние ценности, а именно культуру, образование, духовность, начнут восстанавливаться и адаптироваться к новым условиям.

Молодёжь, традиции и новая этика

Новая трёхлетка (2025–2028) пройдёт под знаком возвращения к корням. В центре внимания окажется молодёжь. Поколение, ищущее опору в ценностях прошлого. Всплеск интереса к семейной истории, этническим культурам, духовным практикам и национальным традициям станет важным трендом.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
"Люди обратятся к своим корням. Старые ритуалы, забытые обычаи, семейные формы жизни вновь станут нормой. Творчество и спорт станут каналами духовного выражения", — подчёркивает астролог в интервью 24smi.org.
Этика также претерпит изменения: на смену потребительству придёт идея заботы, служения и созидания. А в сфере образования — рост неформальных сообществ, локальных университетов, молодёжных и просветительских инициатив.

Кто выживет при переходе

2025 год станет проверкой на прочность. Глоба подчёркивает: пройдут через это время те, кто готов меняться — внутренне, а не только внешне. Людям придётся переосмыслить профессии, отношения, стиль жизни.
© Philippine Institute of Volcanology and SeismologyИзвержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео
И, по мнению астролога, все это будет способствовать возврату к родовым истокам, а еще "пробуждению к интереса к природе, земле, рукоделию, ремёслам, экокультуре".
Кстати, именно эти перемены откроют огромный потенциал. Те, кто встанет на путь зрелости, смогут построить новые формы жизни: устойчивые, душевные, осмысленные.

Лето как точка выбора: с оружием или с верой?

Финальный аккорд прогноза Тамары Глобы звучит как призыв к человечеству: остановиться, оглянуться, и выбрать — разрушение или обновление.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАстролог и телеведущая Тамара Глоба
Астролог и телеведущая Тамара Глоба - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
"Старое рушится, потому что исчерпано. Но новое требует зрелости. И каждый из нас решит, что принести в этот мир — разрушение или свет", — говорит астролог в интервью порталу "7 дней".
Лето 2025 года — это не только смена календаря. Это переход между мирами. От индивидуального выбора каждого будет зависеть, каким станет этот новый мир: более человечным или ещё более разделённым.
 
РоссияТамара Глоба
 
 
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