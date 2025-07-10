"Июль – рубежный месяц, выживут не все": тревожный прогноз астролога Глобы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Что ждёт Россию и мир летом 2025 года? Астролог Тамара Глоба предсказала завершение семилетнего цикла и начало новой эры. Предстоит время фундаментальных перемен. Что же станет частью сложного, но необходимого перехода?
Время подведения итогов
Астролог уверена — лето 2025 года станет не просто сезоном отпусков. Это рубеж между прошлым и будущим. Завершается семилетний астрологический цикл, начавшийся в 2018 году — время тревог, кризисов, глобальных потрясений и пересмотра привычной картины мира.
"Июнь 2025 года завершит тяжёлый семилетний период и запустит новую трёхлетнюю эру перемен. Это будет не просто трансформация, а духовное и цивилизационное переформатирование", — утверждает астролог в интервью "Сиб ФМ".
© ИнфографикаПарад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
© Инфографика
Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
По словам Глобы, лето станет временем переосмысления, потому что "это шанс отделить живое от мёртвого, настоящее от фальшивого, выбрать путь зрелости и ответственности".
Астролог говорит, что главные темы новой эпохи это: патриотизм, возвращение к духовным истокам, переосмысление границ.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
Лидеры нового мира
Энергетика 2025 года благоприятна для зрелых, уравновешенных и дальновидных лидеров. Не тех, кто борется за власть, а тех, кто берёт ответственность и ведёт вперёд. Тамара Глоба подчёркивает: судьба будет поддерживать тех, кто действует из служения, а не из эгоизма.
Особое значение будет иметь положение Юпитера — планеты власти, закона и философии — в знаке Рака. Это усилит интерес к национальной идентичности, укрепит темы семьи, традиций, земли и духовной привязанности к Родине.
Меркурий, став покровителем года, будет способствовать диалогу, просветительству, дипломатии. Это время для создания союзов, для объединения по смыслам, а не по расчёту.
Перемены не будут лёгкими
Любое начало — это в первую очередь конец, и Тамара Глоба предупреждает: лето 2025 года может сопровождаться всплеском конфликтов и сопротивления новым моделям. Старый мир не сдастся без боя. Особенно в сферах геополитики и общественного устройства.
Астролог предрекает и попытки силового давления, и провокации, и протесты. Последние могут захлестнуть Восточную Европу и Ближний Восток.
© AP Photo / Harry NakosПротестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
© AP Photo / Harry Nakos
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Помимо этого грядет перераспределение глобального влияния между Западом, Востоком и странами Глобального Юга.
"Возможны агрессивные вспышки, конфликты, саботаж мирных инициатив. Но это часть сопротивления старой системы. Новое всё равно войдёт", — подчёркивает Глоба в интервью порталу "Стархит".
Эпоха осторожных реформ
Финансово-экономическая сфера не останется в стороне. Астролог прогнозирует нестабильность и резкие колебания в глобальной экономике. Особенно пострадают старые индустриальные сектора и транснациональные корпорации, не сумевшие перестроиться. Ожидаются не только крахи крупных компаний, но и возвращение к локальным рынкам, поддержке регионов и производству "на месте".
© AP PhotoИзвержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
© AP Photo
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии
Глоба подчёркивает, что середина лета может оказаться самой напряжённой. Но уже к концу августа страны, делающие ставку на внутренние ценности, а именно культуру, образование, духовность, начнут восстанавливаться и адаптироваться к новым условиям.
Молодёжь, традиции и новая этика
Новая трёхлетка (2025–2028) пройдёт под знаком возвращения к корням. В центре внимания окажется молодёжь. Поколение, ищущее опору в ценностях прошлого. Всплеск интереса к семейной истории, этническим культурам, духовным практикам и национальным традициям станет важным трендом.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
"Люди обратятся к своим корням. Старые ритуалы, забытые обычаи, семейные формы жизни вновь станут нормой. Творчество и спорт станут каналами духовного выражения", — подчёркивает астролог в интервью 24smi.org.
Этика также претерпит изменения: на смену потребительству придёт идея заботы, служения и созидания. А в сфере образования — рост неформальных сообществ, локальных университетов, молодёжных и просветительских инициатив.
Кто выживет при переходе
2025 год станет проверкой на прочность. Глоба подчёркивает: пройдут через это время те, кто готов меняться — внутренне, а не только внешне. Людям придётся переосмыслить профессии, отношения, стиль жизни.
© Philippine Institute of Volcanology and SeismologyИзвержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео
© Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео
И, по мнению астролога, все это будет способствовать возврату к родовым истокам, а еще "пробуждению к интереса к природе, земле, рукоделию, ремёслам, экокультуре".
Кстати, именно эти перемены откроют огромный потенциал. Те, кто встанет на путь зрелости, смогут построить новые формы жизни: устойчивые, душевные, осмысленные.
Лето как точка выбора: с оружием или с верой?
Финальный аккорд прогноза Тамары Глобы звучит как призыв к человечеству: остановиться, оглянуться, и выбрать — разрушение или обновление.
"Старое рушится, потому что исчерпано. Но новое требует зрелости. И каждый из нас решит, что принести в этот мир — разрушение или свет", — говорит астролог в интервью порталу "7 дней".
Лето 2025 года — это не только смена календаря. Это переход между мирами. От индивидуального выбора каждого будет зависеть, каким станет этот новый мир: более человечным или ещё более разделённым.