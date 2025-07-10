https://ria.ru/20250710/geroy-2028329297.html

Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных

Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных - РИА Новости, 10.07.2025

Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных

Получивший "Золотую Звезду" Героя России старший лейтенант Максим Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных и считает их лучшими на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:10:00+03:00

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2025-07-10T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Получивший "Золотую Звезду" Героя России старший лейтенант Максим Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных и считает их лучшими на сегодняшний день штурмовиками. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России. "Каждый командир скажет о своём личном составе - это одни из самых лучших штурмовиков на данный момент, у парней всегда боевой настрой. Получается, можно сказать сборная России от Калининграда до Сахалина", - заявил Ферар в видеоролике, опубликованном Минобороны. Он отметил, что чувствует, как россияне ждут от бойцов победы, а также рассказал, что его подчинённые "наполняются донецким духом и стараются приблизить победу быстрее". Герой России старший лейтенант Павел Евлашкевич назвал штурмовиков элитой ВС РФ. По его словам, в штурмовые подразделения попадают военнослужащие с высокими моральными качествами и полностью себя проявляют в ходе боевых действий. Полученную награду он назвал результатом работы "моих солдат".

https://ria.ru/20250710/geroy-2028319609.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, калининград