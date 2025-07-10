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Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных - РИА Новости, 10.07.2025
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12:10 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/geroy-2028329297.html
Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных
Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных - РИА Новости, 10.07.2025
Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных
Получивший "Золотую Звезду" Героя России старший лейтенант Максим Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных и считает их лучшими на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:10:00+03:00
2025-07-10T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Получивший "Золотую Звезду" Героя России старший лейтенант Максим Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных и считает их лучшими на сегодняшний день штурмовиками. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России. "Каждый командир скажет о своём личном составе - это одни из самых лучших штурмовиков на данный момент, у парней всегда боевой настрой. Получается, можно сказать сборная России от Калининграда до Сахалина", - заявил Ферар в видеоролике, опубликованном Минобороны. Он отметил, что чувствует, как россияне ждут от бойцов победы, а также рассказал, что его подчинённые "наполняются донецким духом и стараются приблизить победу быстрее". Герой России старший лейтенант Павел Евлашкевич назвал штурмовиков элитой ВС РФ. По его словам, в штурмовые подразделения попадают военнослужащие с высокими моральными качествами и полностью себя проявляют в ходе боевых действий. Полученную награду он назвал результатом работы "моих солдат".
https://ria.ru/20250710/geroy-2028319609.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, калининград
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Калининград
Герой России Ферар рассказал о боевом настрое подчиненных

Герой России Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных

© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Максим Ферар во время награждения
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Максим Ферар во время награждения - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Максим Ферар во время награждения
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Получивший "Золотую Звезду" Героя России старший лейтенант Максим Ферар рассказал, что гордится боевым настроем своих подчиненных и считает их лучшими на сегодняшний день штурмовиками.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Эммануил Давыдов во время награждения. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Вчера, 11:57
"Каждый командир скажет о своём личном составе - это одни из самых лучших штурмовиков на данный момент, у парней всегда боевой настрой. Получается, можно сказать сборная России от Калининграда до Сахалина", - заявил Ферар в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Он отметил, что чувствует, как россияне ждут от бойцов победы, а также рассказал, что его подчинённые "наполняются донецким духом и стараются приблизить победу быстрее".
Герой России старший лейтенант Павел Евлашкевич назвал штурмовиков элитой ВС РФ. По его словам, в штурмовые подразделения попадают военнослужащие с высокими моральными качествами и полностью себя проявляют в ходе боевых действий. Полученную награду он назвал результатом работы "моих солдат".
Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовКалининград
 
 
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