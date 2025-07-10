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Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 10.07.2025 (обновлено: 13:20 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/geroy-2028319609.html
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды - РИА Новости, 10.07.2025
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России. "Я четко убежден, что мы делали свою работу и какие награды мы за это будем получать - ни я, ни кто-либо в моем подразделении об этом никогда не думал", - сказал Давыдов в видеоролике, опубликованном Минобороны. "Победа неизбежна, враг будет разбит", - добавил он.
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды

Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды за службу на СВО

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Эммануил Давыдов во время награждения. 10 июля 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Эммануил Давыдов во время награждения. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Минобороны России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и старший лейтенант Эммануил Давыдов во время награждения. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России.
"Я четко убежден, что мы делали свою работу и какие награды мы за это будем получать - ни я, ни кто-либо в моем подразделении об этом никогда не думал", - сказал Давыдов в видеоролике, опубликованном Минобороны.
"Победа неизбежна, враг будет разбит", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
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