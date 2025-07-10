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Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды - РИА Новости, 10.07.2025
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России. "Я четко убежден, что мы делали свою работу и какие награды мы за это будем получать - ни я, ни кто-либо в моем подразделении об этом никогда не думал", - сказал Давыдов в видеоролике, опубликованном Минобороны. "Победа неизбежна, враг будет разбит", - добавил он.
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды
Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды за службу на СВО
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов
вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России.
"Я четко убежден, что мы делали свою работу и какие награды мы за это будем получать - ни я, ни кто-либо в моем подразделении об этом никогда не думал", - сказал Давыдов в видеоролике, опубликованном Минобороны.
"Победа неизбежна, враг будет разбит", - добавил он.