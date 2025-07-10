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Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды

Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды - РИА Новости, 10.07.2025

Герой России Давыдов прокомментировал получение высшей награды

Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:57:00+03:00

2025-07-10T11:57:00+03:00

2025-07-10T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов заявил, что он и военнослужащие из его подразделения просто выполняли свою работу и не думали о наградах. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил четырём российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, высшие госнаграды - медали "Золотая Звезда" Героев России. "Я четко убежден, что мы делали свою работу и какие награды мы за это будем получать - ни я, ни кто-либо в моем подразделении об этом никогда не думал", - сказал Давыдов в видеоролике, опубликованном Минобороны. "Победа неизбежна, враг будет разбит", - добавил он.

россия

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2025

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россия, андрей белоусов