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В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября - РИА Новости, 10.07.2025
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09:20 10.07.2025 (обновлено: 09:29 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/germaniya-2028276459.html
В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября
В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября - РИА Новости, 10.07.2025
В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября
Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:20:00+03:00
2025-07-10T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательным данным, не изменились, что также совпало с предварительными данными.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,7%, как и показывала предварительная оценка. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. Цены на энергоносители сократились на 3,5% после снижения на 4,6% ранее, что соответствует предварительной оценке. Цены на услуги выросли на 3,3% в годовом выражении, на товары - на 0,8%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялись в июне на 2% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%.
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германия, destatis, в мире
Германия, Destatis, В мире
В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября

Destatis: годовая инфляция в Германии по итогам июня замедлилась до 2%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательным данным, не изменились, что также совпало с предварительными данными.
Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,7%, как и показывала предварительная оценка. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. Цены на энергоносители сократились на 3,5% после снижения на 4,6% ранее, что соответствует предварительной оценке. Цены на услуги выросли на 3,3% в годовом выражении, на товары - на 0,8%.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялись в июне на 2% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%.
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