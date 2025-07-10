https://ria.ru/20250710/germaniya-2028276459.html

В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября

В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября - РИА Новости, 10.07.2025

В Германии годовая инфляция замедлилась до минимума с октября

Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:20:00+03:00

2025-07-10T09:20:00+03:00

2025-07-10T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до минимума с октября - 2% после 2,1% в мае, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно окончательным данным, не изменились, что также совпало с предварительными данными.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,7%, как и показывала предварительная оценка. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. Цены на энергоносители сократились на 3,5% после снижения на 4,6% ранее, что соответствует предварительной оценке. Цены на услуги выросли на 3,3% в годовом выражении, на товары - на 0,8%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялись в июне на 2% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%.

https://ria.ru/20250704/germanija-2027112668.html

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