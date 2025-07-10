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Германия поддерживает контакты с "Талибаном" на техническом уровне - РИА Новости, 10.07.2025
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17:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/germanija-2028416187.html
Германия поддерживает контакты с "Талибаном" на техническом уровне
Германия поддерживает контакты с "Талибаном" на техническом уровне - РИА Новости, 10.07.2025
Германия поддерживает контакты с "Талибаном" на техническом уровне
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:46:00+03:00
2025-07-10T17:46:00+03:00
в мире
германия
афганистан
доха
александр добриндт
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. "Мы не признаем де-факто режим талибов в качестве законного правительства Афганистана. Мы поддерживаем контакты на техническом уровне с представителями фактического правительства Афганистана, в частности, через офис связи по Афганистану, расположенный в Дохе. Так было и так есть, нет никаких контактов со стороны министерства внутренних дел ФРГ, выходящих за рамки этого",- заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Вене. Трансляция пресс-конференции велась на сайте австрийского МИД. При этом Вадефуль отметил, что Германия продолжит наблюдать за ситуацией в Афганистане. "Серьезную озабоченность вызывает гуманитарная ситуация там и ситуация с правами человека в Афганистане, в частности положение женщин и девочек. Мы как правительство ФРГ продолжим ясно выражать эту обеспокоенность де-факто режиму талибов ",- добавил он. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.
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в мире, германия, афганистан, доха, александр добриндт, талибан
В мире, Германия, Афганистан, Доха, Александр Добриндт, Талибан
Германия поддерживает контакты с "Талибаном" на техническом уровне

Вадефуль: Германия поддерживает контакты с талибами на техническом уровне

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан"
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением Талибан - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Мы не признаем де-факто режим талибов в качестве законного правительства Афганистана. Мы поддерживаем контакты на техническом уровне с представителями фактического правительства Афганистана, в частности, через офис связи по Афганистану, расположенный в Дохе. Так было и так есть, нет никаких контактов со стороны министерства внутренних дел ФРГ, выходящих за рамки этого",- заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Вене. Трансляция пресс-конференции велась на сайте австрийского МИД.
При этом Вадефуль отметил, что Германия продолжит наблюдать за ситуацией в Афганистане.
"Серьезную озабоченность вызывает гуманитарная ситуация там и ситуация с правами человека в Афганистане, в частности положение женщин и девочек. Мы как правительство ФРГ продолжим ясно выражать эту обеспокоенность де-факто режиму талибов ",- добавил он.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.
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