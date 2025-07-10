https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028383889.html

Эксперты оценили возможности авиакомпаний быстро открыть рейсы в Геленджик

Эксперты оценили возможности авиакомпаний быстро открыть рейсы в Геленджик - РИА Новости, 10.07.2025

Эксперты оценили возможности авиакомпаний быстро открыть рейсы в Геленджик

Авиакомпании РФ не смогут быстро поставить в расписание много рейсов в Геленджик: программа полетов уже сформирована и лишних самолетов нет, и открытие нового... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:48:00+03:00

2025-07-10T15:48:00+03:00

2025-07-10T15:48:00+03:00

экономика

геленджик

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпании РФ не смогут быстро поставить в расписание много рейсов в Геленджик: программа полетов уже сформирована и лишних самолетов нет, и открытие нового направления возможно только за счет резервных бортов и перераспределения с других направлений, такое мнение высказали РИА Новости эксперты на фоне открытия аэропорта Геленджика. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В среду Росавиация сообщила, что возможность безопасного выполнения полетов туда подтверждена специалистами ведомства и Госкорпорации по ОрВД и аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" уже сообщил, что возобновляет полеты по этому направлению с 18 июля. "Авиакомпаниям будет сложно перераспределить пассажиропоток на Геленджик, потому что программа полетов уже сформирована, билеты на существующие направления куплены, свободных слотов в расписании аэропортов нет. У авиакомпаний нет лишних самолетов, они все уже распределены", - считает главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров. При этом, по его словам, позволить себе открыть новое направление посреди сезона может "Аэрофлот" - за счет наличия резервных бортов. "Не стоит забывать, что самолеты группы "Аэрофлот" занимают половину парка российских гражданских судов", - уточнил Гусаров. "Перераспределить емкости авиакомпании смогут за счет других направлений, которые не дают стопроцентной загрузки", - отметил основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Как рассказал другой эксперт в авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным, авиакомпании сейчас живут в дефиците провозных емкостей, это не секрет. Лишь у некоторых ведущих перевозчиков есть неиспользуемые самолеты, которые стоят, например, в качестве горячего резерва, и в этой связи руководство авиакомпаний встает перед выбором - использовать эти самолеты или сохранить их ресурс. "С учетом высокого спроса есть ощущение, что выбор может быть сделан в пользу полетов. Не исключено в то же время, что кто-то может снять и самолеты с каких-то менее экономически привлекательных направлений", - отметил собеседник агентства, указав на динамику цены только появившихся в продаже авиабилетов в Геленджик. Так, "Аэрофлот" открыл продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля. На старте продаж билет на 18 июля в одну сторону стоил 17 тысяч рублей, 10 июля его стоимость составляет уже 50 тысяч, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028367027.html

https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

геленджик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, геленджик