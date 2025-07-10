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Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары - РИА Новости, 10.07.2025
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16:11 10.07.2025 (обновлено: 16:19 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gd-2028391124.html
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары - РИА Новости, 10.07.2025
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары.Инициативой предлагалось установить, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса - на один час, при температуре от 29 градусов - на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше - на четыре часа.Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счёт нет.На практике работодатели не могут законно сократить рабочий день из-за жары и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой. Между тем, по санитарным правилам работодатель обязан обеспечить безопасную температуру на рабочем месте, но не всегда имеет средства или возможности для этого."Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) РИА Новости.Политик подчеркнул, что меняется климат, и жара даже в России становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей."Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - добавил он.
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Госдума РФ, Общество, Россия, Европа
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

Проект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары отклонили в ГД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары.
Инициативой предлагалось установить, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса - на один час, при температуре от 29 градусов - на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше - на четыре часа.
Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счёт нет.
На практике работодатели не могут законно сократить рабочий день из-за жары и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой. Между тем, по санитарным правилам работодатель обязан обеспечить безопасную температуру на рабочем месте, но не всегда имеет средства или возможности для этого.
"Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) РИА Новости.
Политик подчеркнул, что меняется климат, и жара даже в России становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей.
"Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - добавил он.
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