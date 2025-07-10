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Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда - РИА Новости, 10.07.2025
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14:59 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/garvard-2028371593.html
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда - РИА Новости, 10.07.2025
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда
Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:59:00+03:00
2025-07-10T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил федеральные законы о недопущении дискриминации и теперь может не соответствовать стандартам аккредитации, сообщается на официальном сайте Минздрава. "Управление по вопросам высшего образования министерства образования США и управление по гражданским правам министерства здравоохранения направили уведомление комиссии по аккредитации вузов Новой Англии, в котором заявили, что входящий в ее состав Гарвардский университет нарушает федеральное законодательство о недопустимости дискриминации и, как следствие, может не соответствовать установленным стандартам аккредитации", - говорится в совместном заявлении. В ответ на заявление ведомств Гарвард отверг обвинения. Университет сообщил журналу TIME, что полностью сотрудничал со следствием, передал федеральным органам внутренний отчет о проявлениях антисемитизма и предвзятости в отношении Израиля, а также описал политику изменений на кампусе. В то же время администрация университета "категорически не согласна" с выводами властей. "Антисемитизм - серьезная проблема, и независимо от контекста он не допустим. Гарвард предпринял конкретные и проактивные шаги для устранения его корней в университете", - говорится в комментарии вуза журналу. Согласно информации на сайте NECHE, учебные заведения, признанные не соответствующими требованиям, "сохраняют аккредитацию на период до четырех лет", в течение которого они должны устранить нарушения. При необходимости этот срок может быть продлен. Гарвардский университет аккредитован с 1929 года. Следующая комплексная проверка запланирована на осень 2027 года. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html
https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html
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в мире, сша, израиль, новая англия (сша), дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Израиль, Новая Англия (США), Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда

Минздрав США: Гарвардский университет нарушил федеральные законы о дискриминации

© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил федеральные законы о недопущении дискриминации и теперь может не соответствовать стандартам аккредитации, сообщается на официальном сайте Минздрава.
«
"Управление по вопросам высшего образования министерства образования США и управление по гражданским правам министерства здравоохранения направили уведомление комиссии по аккредитации вузов Новой Англии, в котором заявили, что входящий в ее состав Гарвардский университет нарушает федеральное законодательство о недопустимости дискриминации и, как следствие, может не соответствовать установленным стандартам аккредитации", - говорится в совместном заявлении.
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В ответ на заявление ведомств Гарвард отверг обвинения. Университет сообщил журналу TIME, что полностью сотрудничал со следствием, передал федеральным органам внутренний отчет о проявлениях антисемитизма и предвзятости в отношении Израиля, а также описал политику изменений на кампусе. В то же время администрация университета "категорически не согласна" с выводами властей.
«
"Антисемитизм - серьезная проблема, и независимо от контекста он не допустим. Гарвард предпринял конкретные и проактивные шаги для устранения его корней в университете", - говорится в комментарии вуза журналу.
Согласно информации на сайте NECHE, учебные заведения, признанные не соответствующими требованиям, "сохраняют аккредитацию на период до четырех лет", в течение которого они должны устранить нарушения. При необходимости этот срок может быть продлен.
Гарвардский университет аккредитован с 1929 года. Следующая комплексная проверка запланирована на осень 2027 года.
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Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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