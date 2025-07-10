Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда
Минздрав США: Гарвардский университет нарушил федеральные законы о дискриминации
Гарвардский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил федеральные законы о недопущении дискриминации и теперь может не соответствовать стандартам аккредитации, сообщается на официальном сайте Минздрава.
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"Управление по вопросам высшего образования министерства образования США и управление по гражданским правам министерства здравоохранения направили уведомление комиссии по аккредитации вузов Новой Англии, в котором заявили, что входящий в ее состав Гарвардский университет нарушает федеральное законодательство о недопустимости дискриминации и, как следствие, может не соответствовать установленным стандартам аккредитации", - говорится в совместном заявлении.
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В ответ на заявление ведомств Гарвард отверг обвинения. Университет сообщил журналу TIME, что полностью сотрудничал со следствием, передал федеральным органам внутренний отчет о проявлениях антисемитизма и предвзятости в отношении Израиля, а также описал политику изменений на кампусе. В то же время администрация университета "категорически не согласна" с выводами властей.
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"Антисемитизм - серьезная проблема, и независимо от контекста он не допустим. Гарвард предпринял конкретные и проактивные шаги для устранения его корней в университете", - говорится в комментарии вуза журналу.
Согласно информации на сайте NECHE, учебные заведения, признанные не соответствующими требованиям, "сохраняют аккредитацию на период до четырех лет", в течение которого они должны устранить нарушения. При необходимости этот срок может быть продлен.
Гарвардский университет аккредитован с 1929 года. Следующая комплексная проверка запланирована на осень 2027 года.
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В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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