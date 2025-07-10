https://ria.ru/20250710/garvard-2028371593.html

Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда

Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда - РИА Новости, 10.07.2025

Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда

Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:59:00+03:00

2025-07-10T14:59:00+03:00

2025-07-10T14:59:00+03:00

в мире

сша

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новая англия (сша)

дональд трамп

гарвардский университет

хамас

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерства образования и здравоохранения США уведомили аккредитационную комиссию Новой Англии (NECHE), что Гарвардский университет, возможно, нарушил федеральные законы о недопущении дискриминации и теперь может не соответствовать стандартам аккредитации, сообщается на официальном сайте Минздрава. "Управление по вопросам высшего образования министерства образования США и управление по гражданским правам министерства здравоохранения направили уведомление комиссии по аккредитации вузов Новой Англии, в котором заявили, что входящий в ее состав Гарвардский университет нарушает федеральное законодательство о недопустимости дискриминации и, как следствие, может не соответствовать установленным стандартам аккредитации", - говорится в совместном заявлении. В ответ на заявление ведомств Гарвард отверг обвинения. Университет сообщил журналу TIME, что полностью сотрудничал со следствием, передал федеральным органам внутренний отчет о проявлениях антисемитизма и предвзятости в отношении Израиля, а также описал политику изменений на кампусе. В то же время администрация университета "категорически не согласна" с выводами властей. "Антисемитизм - серьезная проблема, и независимо от контекста он не допустим. Гарвард предпринял конкретные и проактивные шаги для устранения его корней в университете", - говорится в комментарии вуза журналу. Согласно информации на сайте NECHE, учебные заведения, признанные не соответствующими требованиям, "сохраняют аккредитацию на период до четырех лет", в течение которого они должны устранить нарушения. При необходимости этот срок может быть продлен. Гарвардский университет аккредитован с 1929 года. Следующая комплексная проверка запланирована на осень 2027 года. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html

https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html

сша

израиль

новая англия (сша)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, новая англия (сша), дональд трамп, гарвардский университет, хамас