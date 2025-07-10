https://ria.ru/20250710/fsb-2028337930.html

К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты

К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты - РИА Новости, 10.07.2025

К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты

Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:49:00+03:00

2025-07-10T12:49:00+03:00

2025-07-10T13:10:00+03:00

происшествия

ялта

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленник по указанию из Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.Уточняется, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих.Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта."Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20250710/melitopol-2028295173.html

https://ria.ru/20250630/shvejtsarija-2026308310.html

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Ялты, готовившего теракт в Крыму Теракт предотвращен в Крыму: украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, сообщила ФСБ. Подготовкой теракта занимался житель Ялты, он задержан, у него изъяли две бомбы. 2025-07-10T12:49 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ялта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)