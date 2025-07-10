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К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты - РИА Новости, 10.07.2025
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12:49 10.07.2025 (обновлено: 13:10 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/fsb-2028337930.html
К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты
К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты - РИА Новости, 10.07.2025
К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты
Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T13:10:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленник по указанию из Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.Уточняется, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих.Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта."Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20250710/melitopol-2028295173.html
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ялта
республика крым
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Задержание жителя Ялты, готовившего теракт в Крыму
Теракт предотвращен в Крыму: украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, сообщила ФСБ. Подготовкой теракта занимался житель Ялты, он задержан, у него изъяли две бомбы.
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происшествия, ялта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
К подготовке теракта в Крыму оказался причастен житель Ялты

В Ялте задержали мужчину, причастного к подготовке Киевом теракта в Крыму

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленник по указанию из Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Уточняется, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта.
"Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
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ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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