https://ria.ru/20250710/frantsiya-2028249710.html

СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания

СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания

Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться",... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:44:00+03:00

2025-07-10T00:44:00+03:00

2025-07-10T00:50:00+03:00

в мире

франция

великобритания

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dadc60f7ca153e7f46665aa2f51ef5f0.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца и британского правительства."Соединенное Королевство и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться... В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, "но могут координироваться, и что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран", - передает агентство.

https://ria.ru/20250704/frantsiya-2026974510.html

франция

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, великобритания, европа