https://ria.ru/20250710/frantsiya-2028249710.html
СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания
СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания
Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться",... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:44:00+03:00
2025-07-10T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Франция и Великобритания в четверг подпишут декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца и британского правительства."Соединенное Королевство и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться... В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, "но могут координироваться, и что не существует такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая бы не вызвала ответа со стороны обеих стран", - передает агентство.
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в мире, франция, великобритания, европа
В мире, Франция, Великобритания, Европа
СМИ: Париж и Лондон объявят о координации ядерных сил сдерживания
AFP: Париж и Лондон в четверг объявят о координации ядерных сил сдерживания