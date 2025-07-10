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Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России" - РИА Новости, 10.07.2025
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17:16 10.07.2025 (обновлено: 17:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/fotokory-2028406975.html
Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России"
Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России" - РИА Новости, 10.07.2025
Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России"
Фотокорреспонденты Агентства печати "Новости" (АПН) - предшественника РИА Новости - Вячеслав Киселев и Федор Редлих, а также космонавт-испытатель ФГБУ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:16:00+03:00
2025-07-10T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фотокорреспонденты Агентства печати "Новости" (АПН) - предшественника РИА Новости - Вячеслав Киселев и Федор Редлих, а также космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Сергей Кудь-Сверчков награждены дипломами Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России "Золотой глаз России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Торжественная церемония вручения дипломов Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России "Золотой глаз России", приуроченная к Всемирному дню фотографа, который отмечается 12 июля, прошла в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мне очень приятно в этом здании получать награду, потому что с ним у меня связана практически вся моя трудовая деятельность - работа в Агентстве печати "Новости" и работа в РИА Новости. Поэтому, знаете, когда я даже на машине проезжаю мимо этого здания, у меня где-то всегда "ёкает". Смотрю и вспоминаю... Вспоминаю своих друзей, вспоминаю наш коллектив, огромнейший коллектив фотожурналистов. У нас было порядка 60 фотокорреспондентов главной редакции фотоинформации, работы которых в мгновение разлетались по всему Советскому Союзу", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения. Киселев награжден "За многолетний героический труд и создание эпохальных книг в области фотожурналистики на благо России", Федор Редлих получил награды "За плодотворную фото-журналистскую работу в зарубежных изданиях на благо России". Награды также вручили космонавту-испытателю "За космическую фотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС" Сергею Кудь-Сверчкову. Дипломы вручил руководитель Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов. "Фотография - это великое искусство. Вы все знаете. Это история страны. Визуальная история страны. Здесь ничего нельзя скрыть. Если в литературе еще можно что-то написать или упустить какое-то слово, то фотография практически документальна. Я имею в виду, фотожурналистика. Конечно, художественная фотография позволяет все", - сказал Лидов на церемонии. Награду также вручили вице-президенту Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Валентину Гукову "За выдающийся научный вклад в российскую профессиональную фотографию и педагогическую деятельность и многолетний фототворческий труд на благо России". Фотокорреспондент Наталья Колесникова награждена "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России", "За многолетний творческий труд в области фотожурналистики с любовью к России" награжден Евгений Облезов, "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий" - Станислав Красильников, "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России" - Сергей Бобылев. Первое награждение национальной премией "Золотой глаз России" состоялось в 2000 году, а за 25 лет деятельности Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России лауреатами стали 110 выдающихся фотографов. В этот юбилейный год гильдия повторяет свой манифест о необходимости объединения фотографов.
https://ria.ru/20250702/nagrada-2026741510.html
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россия, юнеско, брикс, риа новости, общество
Россия, ЮНЕСКО, БРИКС, РИА Новости, Общество
Фотокоры АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России"

Фотокорреспонденты АПН Киселев и Редлих получили дипломы "Золотого глаза России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаграждение Россия сегодня
Награждение Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фотокорреспонденты Агентства печати "Новости" (АПН) - предшественника РИА Новости - Вячеслав Киселев и Федор Редлих, а также космонавт-испытатель ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Сергей Кудь-Сверчков награждены дипломами Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России "Золотой глаз России", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Торжественная церемония вручения дипломов Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России "Золотой глаз России", приуроченная к Всемирному дню фотографа, который отмечается 12 июля, прошла в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Гендиректор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора — директор Объединенной дирекции иновещания Ольга Лисогор и глава Минцифры Максут Шадаев на церемонии награждения за заслуги в развитии СМИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Киселев и Шадаев наградили сотрудников "России сегодня"
2 июля, 14:35
"Мне очень приятно в этом здании получать награду, потому что с ним у меня связана практически вся моя трудовая деятельность - работа в Агентстве печати "Новости" и работа в РИА Новости. Поэтому, знаете, когда я даже на машине проезжаю мимо этого здания, у меня где-то всегда "ёкает". Смотрю и вспоминаю... Вспоминаю своих друзей, вспоминаю наш коллектив, огромнейший коллектив фотожурналистов. У нас было порядка 60 фотокорреспондентов главной редакции фотоинформации, работы которых в мгновение разлетались по всему Советскому Союзу", - сказал Киселев в ходе церемонии награждения.
Киселев награжден "За многолетний героический труд и создание эпохальных книг в области фотожурналистики на благо России", Федор Редлих получил награды "За плодотворную фото-журналистскую работу в зарубежных изданиях на благо России". Награды также вручили космонавту-испытателю "За космическую фотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС" Сергею Кудь-Сверчкову. Дипломы вручил руководитель Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов.
"Фотография - это великое искусство. Вы все знаете. Это история страны. Визуальная история страны. Здесь ничего нельзя скрыть. Если в литературе еще можно что-то написать или упустить какое-то слово, то фотография практически документальна. Я имею в виду, фотожурналистика. Конечно, художественная фотография позволяет все", - сказал Лидов на церемонии.
Награду также вручили вице-президенту Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Валентину Гукову "За выдающийся научный вклад в российскую профессиональную фотографию и педагогическую деятельность и многолетний фототворческий труд на благо России".
Фотокорреспондент Наталья Колесникова награждена "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России", "За многолетний творческий труд в области фотожурналистики с любовью к России" награжден Евгений Облезов, "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий" - Станислав Красильников, "За героические фоторепортажи в зоне боевых действий на благо России" - Сергей Бобылев.
Первое награждение национальной премией "Золотой глаз России" состоялось в 2000 году, а за 25 лет деятельности Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России лауреатами стали 110 выдающихся фотографов. В этот юбилейный год гильдия повторяет свой манифест о необходимости объединения фотографов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"
9 июня, 18:51
 
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