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Субъекты МСП Ульяновской области поддержали на 4,9 миллиарда рублей
Субъекты МСП Ульяновской области поддержали на 4,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.07.2025
Субъекты МСП Ульяновской области поддержали на 4,9 миллиарда рублей
С даты своего основания Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области поддержал 3207 проектов по линии малого и среднего... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С даты своего основания Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области поддержал 3207 проектов по линии малого и среднего предпринимательства на сумму 4,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В июле организация отметила 15-летний юбилей. "Фонд является важнейшим инструментом развития предпринимательства и всей экономики нашего региона, осуществляет поддержку новых производств, способствует росту инвестиционной привлекательности Ульяновской области. Уже свыше 3 тысяч наших предпринимателей получили поддержку на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей, реализовали перспективные проекты, создали новые рабочие места, а также условия для самореализации земляков и соотечественников", — сказал губернатор региона Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба. Глава области отметил, что выражает признательность за успешное взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). Это помогло реализовать проекты в сферах обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, торговли и социального блока. Особая значимость этой поддержки проявляется в условиях внешнего санкционного давления, отметил Русских. По данным пресс-службы, общая капитализация Фонда составляет 1,4 миллиарда рублей, в том числе по микронаправлению — 535 миллионов рублей, по направлению регионального ФРП — 903 миллионов рублей. По данным правительства, Фонд активно участвует в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика" и оказывает поддержку субъектам женского, молодежного предпринимательства, обрабатывающим производствам, начинающим предпринимателям и самозанятым.
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Субъекты МСП Ульяновской области поддержали на 4,9 миллиарда рублей
Фонд Ульяновской области поддержал 3207 проектов МСП на 4,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С даты своего основания Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области поддержал 3207 проектов по линии малого и среднего предпринимательства на сумму 4,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В июле организация отметила 15-летний юбилей.
"Фонд является важнейшим инструментом развития предпринимательства и всей экономики нашего региона, осуществляет поддержку новых производств, способствует росту инвестиционной привлекательности Ульяновской области. Уже свыше 3 тысяч наших предпринимателей получили поддержку на общую сумму порядка 7 миллиардов рублей, реализовали перспективные проекты, создали новые рабочие места, а также условия для самореализации земляков и соотечественников", — сказал губернатор региона Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба.
Глава области отметил, что выражает признательность за успешное взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). Это помогло реализовать проекты в сферах обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, торговли и социального блока. Особая значимость этой поддержки проявляется в условиях внешнего санкционного давления, отметил Русских.
По данным пресс-службы, общая капитализация Фонда составляет 1,4 миллиарда рублей, в том числе по микронаправлению — 535 миллионов рублей, по направлению регионального ФРП — 903 миллионов рублей.
По данным правительства, Фонд активно участвует в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика" и оказывает поддержку субъектам женского, молодежного предпринимательства, обрабатывающим производствам, начинающим предпринимателям и самозанятым.