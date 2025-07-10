https://ria.ru/20250710/filimonov-2028405889.html

Филимонов: поддержим в карьере участников проекта "Герои Русского Севера"

Филимонов: поддержим в карьере участников проекта "Герои Русского Севера" - РИА Новости, 10.07.2025

Филимонов: поддержим в карьере участников проекта "Герои Русского Севера"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел в четверг встречу с финалистами кадровой региональной программы для участников СВО "Герои Русского... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:14:00+03:00

2025-07-10T17:14:00+03:00

2025-07-10T17:48:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

сво

работа

вологодская область

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел в четверг встречу с финалистами кадровой региональной программы для участников СВО "Герои Русского Севера", на которой заявил, что им будет оказана помощь в построении карьеры, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Передо мной сейчас новая элита – представители по-настоящему достойных людей, которые, приняв вызов, преодолев колоссальные испытания, пройдя по грани между жизнью и смертью, иногда возродившись с того света и похоронив немало товарищей, получили право так называться. Мы подошли к рубикону трансформации, преображения общества и формирования этой новой элиты, которая, пройдя горнила испытаний, переродившись, воскресив праведные, здравые, патриотические идеалы, придет к управлению ключевыми сферами жизнедеятельности муниципалитетов, регионов, министерств и ведомств", – сказал Филимонов. Сейчас у участников регионального проекта "Герои Русского Севера" начался практический этап. Заместители губернатора, главы округов и руководители крупных предприятий Вологодчины стали их наставниками и показывают процессы управления изнутри, а также погружают в решение конкретных задач в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере. Несколько финалистов кадровой программы уже занимают ответственные посты. Так, Антон Тропин возглавил Нюксенский округ, Андрей Шамбер – крупное предприятие в сфере ЖКХ, а Игорь Сидоров стал уполномоченным главы региона по вопросам специальной военной операции. Как отметил Филимонов, назначения участников на руководящие должности в Вологодской области будут продолжены. "Запустив программу "Герои Русского Севера", мы полностью поддержали и безукоризненно выполнили приказ нашего Верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы с большой радостью запустили на уровне региона этот аналог федерального проекта "Время Героев", потому что он соответствует нашим ценностям, идеалам и установкам", - отметил губернатор. Он добавил, что было подано более 300 заявок, потом определили 35 финалистов. Сейчас они уже проходят стажировку, повышают уровень своего управленческого мастерства. "Нам представлен шанс участвовать в вашей профессиональной судьбе, адаптации, социализации после ведения боевых действий, привыкания к мирной жизни", – добавил Филимонов. Всех финалистов проекта для воинов СВО "Герои Русского Севера" будет ждать гарантированное трудоустройство на завершающем этапе. С остальными участниками, не прошедшими в финал, проведут работу по отдельной программе, в рамках которой будут представлены рекомендации по личному развитию и при необходимости оказано содействие в трудоустройстве.

https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html

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вологодская область, георгий филимонов, сво, работа