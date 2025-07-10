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Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске" - РИА Новости, 10.07.2025
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23:38 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/festival-2028461558.html
Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"
Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске" - РИА Новости, 10.07.2025
Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:38:00+03:00
2025-07-10T23:38:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль вносит вклад в упрочение духовных связей народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз - "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально", - говорится в сообщении на сайте. Президент заявил, что в этом году программа "Славянского базара" - насыщенная и разнообразная. На нескольких фестивальных площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных и эстрадных коллективов, а также многочисленные театральные постановки, выставки и презентации, перечислил Путин. Глава государства добавил, что большое внимание уделено детской аудитории: запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Путин уточнил, что особое место в программе занимают мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также выразил уверенность, что искусство поможет сохранить "благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками", и передать подрастающим поколениям традиции братской дружбы и взаимопомощи. "Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелать его участникам вдохновения и успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений", - заключил президент.
https://ria.ru/20250710/putin-2028366653.html
https://ria.ru/20250708/putin-2028020231.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"

Путин: "Славянский базар" вносит вклад в упрочение духовных связей народов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Славянский базар в Витебске"
Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Славянский базар в Витебске". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль вносит вклад в упрочение духовных связей народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз - "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально", - говорится в сообщении на сайте.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Путин поприветствовал участников форума "Надежда на технологии"
Вчера, 14:43
Президент заявил, что в этом году программа "Славянского базара" - насыщенная и разнообразная. На нескольких фестивальных площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных и эстрадных коллективов, а также многочисленные театральные постановки, выставки и презентации, перечислил Путин. Глава государства добавил, что большое внимание уделено детской аудитории: запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей.
Путин уточнил, что особое место в программе занимают мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также выразил уверенность, что искусство поможет сохранить "благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками", и передать подрастающим поколениям традиции братской дружбы и взаимопомощи.
"Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелать его участникам вдохновения и успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений", - заключил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
8 июля, 20:22
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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