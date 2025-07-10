Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"
Путин: "Славянский базар" вносит вклад в упрочение духовных связей народов
"Славянский базар в Витебске". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль вносит вклад в упрочение духовных связей народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз - "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально", - говорится в сообщении на сайте.
Президент заявил, что в этом году программа "Славянского базара" - насыщенная и разнообразная. На нескольких фестивальных площадках состоятся выступления известных певцов и артистов, музыкальных, фольклорных и эстрадных коллективов, а также многочисленные театральные постановки, выставки и презентации, перечислил Путин. Глава государства добавил, что большое внимание уделено детской аудитории: запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей.
Путин уточнил, что особое место в программе занимают мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также выразил уверенность, что искусство поможет сохранить "благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками", и передать подрастающим поколениям традиции братской дружбы и взаимопомощи.
"Хотел бы выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелать его участникам вдохновения и успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений", - заключил президент.