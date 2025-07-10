Рейтинг@Mail.ru
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.07.2025 (обновлено: 16:20 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/evropa-2028291470.html
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа
Европу поразили нескоординированные повороты в политике США по Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:14:00+03:00
2025-07-10T16:20:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_0:2:2134:1202_1920x0_80_0_0_f7e1702cdd9a24c8ede032b2bd824caf.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европу поразили нескоординированные повороты в политике США по Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников."Европейские столицы находятся в состоянии шока из-за недавних поворотов в политике администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) по Украине и испытывают замешательство по поводу того, кто отдает приказы в Пентагоне", — говорится в статье.По словам автора материала, Европа не доверяет недавним решениям главы Белого дома и пребывает в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне. Отмечается, что это мешает странам Евросоюза выработать общую украинскую стратегию, так как Европа вынуждена продумывать различные сценарии. При этом внешняя политика Трампа, похоже, меняется по прихоти."Ничего больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему", — приводит издание слова дипломата одной из стран НАТО. В Европе обеспокоены тем, что поддержка Украины со стороны США нестабильна и что администрация американского лидера может уменьшить количество своих войск на континенте, пишет издание. Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок американских боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов в США. Однако во вторник портал Axios отметил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России и что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что американский президент в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников в Пентагоне из-за объявления о приостановке поставок оружия Киеву. Как отмечало издание, Трамп заявил, что это решение не было согласовано с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028264645.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_25:0:2134:1582_1920x0_80_0_0_1a394c9e1e44d3eb5d0c0dd4c7ed476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, politico
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Politico
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа

Politico: Европу шокировали изменения в политическом курсе Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европу поразили нескоординированные повороты в политике США по Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников.
"Европейские столицы находятся в состоянии шока из-за недавних поворотов в политике администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) по Украине и испытывают замешательство по поводу того, кто отдает приказы в Пентагоне", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад
Вчера, 09:20
По словам автора материала, Европа не доверяет недавним решениям главы Белого дома и пребывает в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне. Отмечается, что это мешает странам Евросоюза выработать общую украинскую стратегию, так как Европа вынуждена продумывать различные сценарии. При этом внешняя политика Трампа, похоже, меняется по прихоти.
"Ничего больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему", — приводит издание слова дипломата одной из стран НАТО.
В Европе обеспокоены тем, что поддержка Украины со стороны США нестабильна и что администрация американского лидера может уменьшить количество своих войск на континенте, пишет издание.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
Вчера, 06:07
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок американских боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов в США. Однако во вторник портал Axios отметил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России и что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что американский президент в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников в Пентагоне из-за объявления о приостановке поставок оружия Киеву. Как отмечало издание, Трамп заявил, что это решение не было согласовано с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Скрытый раздел Украины начался
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала