https://ria.ru/20250710/evropa-2028291470.html

Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа

Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа - РИА Новости, 10.07.2025

Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа

Европу поразили нескоординированные повороты в политике США по Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:14:00+03:00

2025-07-10T10:14:00+03:00

2025-07-10T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европу поразили нескоординированные повороты в политике США по Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источники и европейских чиновников."Европейские столицы находятся в состоянии шока из-за недавних поворотов в политике администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) по Украине и испытывают замешательство по поводу того, кто отдает приказы в Пентагоне", — говорится в статье.По словам автора материала, Европа не доверяет недавним решениям главы Белого дома и пребывает в замешательстве относительно того, кто главный в Пентагоне. Отмечается, что это мешает странам Евросоюза выработать общую украинскую стратегию, так как Европа вынуждена продумывать различные сценарии. При этом внешняя политика Трампа, похоже, меняется по прихоти."Ничего больше не удивляет, мы должны быть готовы ко всему", — приводит издание слова дипломата одной из стран НАТО. В Европе обеспокоены тем, что поддержка Украины со стороны США нестабильна и что администрация американского лидера может уменьшить количество своих войск на континенте, пишет издание. Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок американских боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов в США. Однако во вторник портал Axios отметил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России и что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что американский президент в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников в Пентагоне из-за объявления о приостановке поставок оружия Киеву. Как отмечало издание, Трамп заявил, что это решение не было согласовано с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028264645.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, politico