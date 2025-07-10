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Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России - РИА Новости, 10.07.2025
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
Европейская комиссия, как ожидается, на этой неделе предложит плавающий предел цены на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций, передает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:11:00+03:00
2025-07-10T19:11:00+03:00
2025-07-10T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Европейская комиссия, как ожидается, на этой неделе предложит плавающий предел цены на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит плавающий предел цен на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций", - говорится в публикации.По данным агентства, нижняя планка потолка цены ЕС на нефть РФ в рамках 18-го пакета санкций может составить чуть более 45 долларов за баррель, но при этом максимум не указывается.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
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в мире, россия, евросоюз, цены на нефть
В мире, Россия, Евросоюз, Цены на нефть
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
Reuters: ЕК, вероятно, предложит ограничения на нефть из России на этой неделе