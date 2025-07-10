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ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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16:03 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/er-2028389092.html
ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО
ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 10.07.2025
ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО
"Единая Россия" внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:03:00+03:00
2025-07-10T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных организаций (ЧВК) и стали инвалидами, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". &quot;Единая Россия&quot; внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО… пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)&quot;, - говорится в пресс-релизе.В партии уточнили, что сейчас законодательство содержит специальные гарантии участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами в связи с участием в СВО, им назначается пенсия по инвалидности за счёт федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право ещё и на вторую пенсию: либо страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет в силовых структурах. "Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил своё здоровье", - цитирует пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева. В партии обратили внимание на то, что поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства. "Участники СВО, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд", - уточнили в ЕР.
https://ria.ru/20250701/servis-2026601600.html
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общество, россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных организаций (ЧВК) и стали инвалидами, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
«

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО… пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)", - говорится в пресс-релизе.

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В партии уточнили, что сейчас законодательство содержит специальные гарантии участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами в связи с участием в СВО, им назначается пенсия по инвалидности за счёт федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право ещё и на вторую пенсию: либо страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет в силовых структурах.
«
"Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил своё здоровье", - цитирует пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В партии обратили внимание на то, что поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства.
"Участники СВО, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд", - уточнили в ЕР.
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