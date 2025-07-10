https://ria.ru/20250710/er-2028389092.html

ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 10.07.2025

ЕР внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

"Единая Россия" внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:03:00+03:00

2025-07-10T16:03:00+03:00

2025-07-10T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО, которые принимали участие в спецоперации в составе специализированных организаций (ЧВК) и стали инвалидами, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО… пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)", - говорится в пресс-релизе.В партии уточнили, что сейчас законодательство содержит специальные гарантии участникам добровольческих формирований, ставших инвалидами в связи с участием в СВО, им назначается пенсия по инвалидности за счёт федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право ещё и на вторую пенсию: либо страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет в силовых структурах. "Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил своё здоровье", - цитирует пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева. В партии обратили внимание на то, что поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства. "Участники СВО, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд", - уточнили в ЕР.

https://ria.ru/20250701/servis-2026601600.html

https://ria.ru/20250429/pensii-2014219989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф