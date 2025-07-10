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В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов - РИА Новости, 10.07.2025
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11:20 10.07.2025 (обновлено: 11:30 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/energodar-2028313795.html
В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов
В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов - РИА Новости, 10.07.2025
В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов
Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:20:00+03:00
2025-07-10T11:30:00+03:00
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов."Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html
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энергодар, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов

В районе города-спутника ЗАЭС Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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ЭнергодарЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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