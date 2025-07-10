https://ria.ru/20250710/energodar-2028313795.html

В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов

В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов - РИА Новости, 10.07.2025

В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов

Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:20:00+03:00

2025-07-10T11:20:00+03:00

2025-07-10T11:30:00+03:00

энергодар

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов."Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожская аэс, происшествия