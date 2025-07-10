В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом
DM: сканирование сооружений под Сфинксом доказало существование древнего города
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Исследователи-египтологи из Италии смогли подтвердить существование древнего подземного города под пирамидами в Гизе благодаря сканированию подземного комплекса под скульптурой Большого Сфинкса, утверждает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.
"Открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 года до нашей эры, как показывают мои исследования", —заявил итальянский египтолог и член исследовательской группы Армандо Мэй в беседе с изданием.
Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы меняют время работы
19 апреля 2023, 00:49
Как утверждает издание, сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей, которая шла от центра основания Сфинкса и спускалась вниз к двум квадратным сооружениям, одно из которых находилось на глубине более 600 метров, а другое — на глубине более 1200 метров под землей.
Большой Сфинкс — монументальная скульптура в форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва. Находится на территории комплекса великих пирамид Древнего Египта на плато Гиза.
В марте международная группа ученых-египтологов под руководством Армандо Мэя впервые заявили о начале раскопок в Гизе с целью доказательства гипотезы наличия подземного города в Гизе, что якобы доказывало присутствие более древней цивилизации, чем египетская. В апреле египетский археолог Захи Хавасс высказался с опровержением гипотезы, назвав группу исследователей Мэя авантюристами.