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В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом - РИА Новости, 10.07.2025
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03:13 10.07.2025 (обновлено: 04:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/egipet-2028256960.html
В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом
В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом - РИА Новости, 10.07.2025
В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Исследователи-египтологи из Италии смогли подтвердить существование древнего подземного города под пирамидами в Гизе благодаря... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Исследователи-египтологи из Италии смогли подтвердить существование древнего подземного города под пирамидами в Гизе благодаря сканированию подземного комплекса под скульптурой Большого Сфинкса, утверждает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники."Открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 года до нашей эры, как показывают мои исследования", —заявил итальянский египтолог и член исследовательской группы Армандо Мэй в беседе с изданием.Как утверждает издание, сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей, которая шла от центра основания Сфинкса и спускалась вниз к двум квадратным сооружениям, одно из которых находилось на глубине более 600 метров, а другое — на глубине более 1200 метров под землей.По словам эксперта Стратклайдского университета в Шотландии Филиппо Бионди, результаты исследования убедительно подтверждают гипотезу о наличии подземного комплекса, что доказывает наличие более древних сооружений, чем постройки династической эпохи в Египте.Большой Сфинкс — монументальная скульптура в форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва. Находится на территории комплекса великих пирамид Древнего Египта на плато Гиза.В марте международная группа ученых-египтологов под руководством Армандо Мэя впервые заявили о начале раскопок в Гизе с целью доказательства гипотезы наличия подземного города в Гизе, что якобы доказывало присутствие более древней цивилизации, чем египетская. В апреле египетский археолог Захи Хавасс высказался с опровержением гипотезы, назвав группу исследователей Мэя авантюристами.
https://ria.ru/20230419/egipet-1866105309.html
https://ria.ru/20250509/tutanhamon-2016066012.html
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гиза, шотландия, египет
Гиза, Шотландия, Египет
В Британии раскрыли, что спрятано под Сфинксом

DM: сканирование сооружений под Сфинксом доказало существование древнего города

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБольшой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Исследователи-египтологи из Италии смогли подтвердить существование древнего подземного города под пирамидами в Гизе благодаря сканированию подземного комплекса под скульптурой Большого Сфинкса, утверждает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.
"Открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 года до нашей эры, как показывают мои исследования", —заявил итальянский египтолог и член исследовательской группы Армандо Мэй в беседе с изданием.
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Как утверждает издание, сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей, которая шла от центра основания Сфинкса и спускалась вниз к двум квадратным сооружениям, одно из которых находилось на глубине более 600 метров, а другое — на глубине более 1200 метров под землей.
По словам эксперта Стратклайдского университета в Шотландии Филиппо Бионди, результаты исследования убедительно подтверждают гипотезу о наличии подземного комплекса, что доказывает наличие более древних сооружений, чем постройки династической эпохи в Египте.
Большой Сфинкс — монументальная скульптура в форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва. Находится на территории комплекса великих пирамид Древнего Египта на плато Гиза.
В марте международная группа ученых-египтологов под руководством Армандо Мэя впервые заявили о начале раскопок в Гизе с целью доказательства гипотезы наличия подземного города в Гизе, что якобы доказывало присутствие более древней цивилизации, чем египетская. В апреле египетский археолог Захи Хавасс высказался с опровержением гипотезы, назвав группу исследователей Мэя авантюристами.
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