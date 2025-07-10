Рейтинг@Mail.ru
Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 10.07.2025 (обновлено: 15:31 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html
Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ
Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 10.07.2025
Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ
Серьезных происшествий во время ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:27:00+03:00
2025-07-10T15:31:00+03:00
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
владимир путин
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737076665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5891ee85bb99e3897f598f430ef00793.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серьезных происшествий во время ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину.В четверг Путин проводит совещание по вопросам образования."Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.
https://ria.ru/20250710/putin-2028378548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737076665_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_545f9a0ff4a59c28abc6eef043a09047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), владимир путин, сергей кравцов
Основной государственный экзамен (ОГЭ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Владимир Путин, Сергей Кравцов
Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ

Кравцов доложил Путину, что серьезных происшествия во время ОГЭ и ЕГЭ не было

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серьезных происшествий во время ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину.
В четверг Путин проводит совещание по вопросам образования.
«
"Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.
Путин на совещании с членами правительства - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне
Вчера, 15:30
 
Основной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Владимир ПутинСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала