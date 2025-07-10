https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html

Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ

Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 10.07.2025

Кравцов доложил Путину о результатах ОГЭ и ЕГЭ

Серьезных происшествий во время ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:27:00+03:00

2025-07-10T15:27:00+03:00

2025-07-10T15:31:00+03:00

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

владимир путин

сергей кравцов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серьезных происшествий во время ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не было, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину.В четверг Путин проводит совещание по вопросам образования."Спокойно прошел Единый государственный экзамен, Основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Как вы и поручали, мы большое внимание уделили вопросам безопасности", - сказал Кравцов.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.

https://ria.ru/20250710/putin-2028378548.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), владимир путин, сергей кравцов