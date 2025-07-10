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Эффект Манделы: что это, примеры ложных воспоминаний, почему так называется
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12:09 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/effekt-mandely-2028328348.html
Эффект Манделы: что это, примеры ложных воспоминаний, почему так называется
Эффект Манделы: что это, примеры ложных воспоминаний, почему так называется
Эффект Манделы: что это, примеры ложных воспоминаний, почему так называется
Каждый человек хотя бы раз в жизни "помнил" то, чего на самом деле не было. Такие ошибки в памяти случаются и в масштабах всего общества, когда на смену правде... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:09:00+03:00
2025-07-10T12:09:00+03:00
нельсон мандела
психология
исследования
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Каждый человек хотя бы раз в жизни "помнил" то, чего на самом деле не было. Такие ошибки в памяти случаются и в масштабах всего общества, когда на смену правде в сознании откладываются популярные заблуждения. Эффект Манделы: что это простыми словами и почему так называется, в чем суть феномена, известные исторические примеры и лучшие средства защиты от этого синдрома — в материале РИА Новости.Эффект МанделыС мыслью о том, что людям свойственно верить в то, во что они хотят верить, сталкивался в жизни, как правило, каждый взрослый человек. Оснований для этого "желания" может быть множество, однако проблема состоит в том, что это далеко не всегда является осознанным выбором.Один из подобных видов когнитивных искажений описывает "эффект Манделы".История происхожденияПонимание эффекта Манделы пришло лишь в конце нулевых. Американская журналистка и писательница Фиона Брум обнаружила странный социальный феномен: как оказалось, огромное количество людей были уверены в том, что южноафриканский политик и активист Нельсон Мандела умер в заключении в 1980-х.В действительности же, отсидев в тюрьме 27 лет за деятельность по защите прав человека в период апартеида, он вышел на свободу в 1990-м. За всю жизнь он успел получить Нобелевскую премию мира, стать президентом ЮАР, провести в стране ряд важнейших реформ, побывать с официальными визитами в разных странах, включая Россию, и даже занимать должность генсека Движения неприсоединения.При этом в сознании многих он так и остался активистом, который умер в тюрьме. Более того, некоторые люди абсолютно искренне "помнили", или считали, что помнили, выпуски новостей, в которых говорилось о кончине политика, и телетрансляции похорон. В реальности же Мандела дожил до 95 лет и умер в 2013 году.Причины появленияВсе они в той или иной степени влияют на восприятие человеком реальности и на то, как эта реальность откладывается в его памяти.По словам члена международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов, психолога Мира Чинивизова, мы живем в мире, где реальность становится коллективной конструкций. Если в группе из 100 человек 70 в чем-то уверены, то это уже становится "реальностью" внутри этой группы."Мы не носим в голове объективную хронику событий. Мы носим ее версию, созданную из чувств, убеждений, фрагментов чужих слов и атмосферы того времени", — убежден эксперт.При этом, так как многие когнитивные искажения не до конца изучены, возникают широкие возможности для различных интерпретаций и объяснений. Как отмечает психолог Дарья Заливнова, существуют и самые экзотические версии появления этого феномена, к которым, например, относится теория о "переключении между параллельными реальностями".Тем не менее, подчеркивает эксперт, наука пока рассматривает только психологические и нейробиологические объяснения.Психологические объяснения эффектаБольшинство специалистов сходятся во мнении, что человеку свойственно конструировать реальность в своем воображении на основе установок, стереотипов, сложившихся представлений и собственного понимания того, как устроен мир.Такой неосознанный подход возникает у человека не только к текущим событиям, но и к давно прошедшим."Мы склонны не столько "вспоминать", сколько воссоздавать прошлое, исходя из обрывков впечатлений, эмоциональных следов и социальных подтверждений", — говорит эксперт РАНХиГС, суперфиналист конкурса "Лидеры России", бизнес-консультант Елена Голубович-Красавцева.В связи с этим наша память предстает уже не как архив с точными данными, а как реконструктор с фантазией. По словам эксперта, существуют следующие психологические причины этого явления:Психолог-консультант Ольга Минчина также отмечает влияние массовой культуры. Широкий обмен большим количеством информации приводит не только к распространению объективных и проверенных сведений, но и к внушению и закреплению в сознании людей искаженных данных и воспоминаний.Научные исследования в области нейропсихологииЗачастую в современной науке эффект Манделы рассматривают с точки зрения парамнезии. К примеру, одним из способов диагностики является метод "Диз — Родигер — МакДермотт парадигма".Суть эксперимента заключается в том, что человеку дают послушать несколько слов из разных тематических списков, а потом просят выписать их на память. Если он воспроизводит слово, которого не было в списке, но которое можно тематически соотнести с другими словами, то можно говорить о конфабуляции — заполнении мозгом пробелов."Исследования показывают: ложные воспоминания формируются в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память. Эксперименты доказали: даже наводящие вопросы могут "вживить" человеку вымышленные события. А массовость эффекта Манделы связана с коллективным когнитивным искажением — люди склонны доверять мнению толпы", — говорит Заливнова.При этом необходимо подчеркнуть, что такое свойство сознания не является патологией и болезнью. Человеческий мозг склонен делать обобщения или заполнять пробелы для того, чтобы сохранять психическое равновесие и быть способным быстро принимать решения.Американский когнитинвый психолог Элизабет Лофтус проводила эксперимент, в котором людям вперемежку с их реальными событиями из жизни (полученными от родственников) рассказывали историю о том, как в детстве они якобы потерялись в универмаге. Согласно результатам, четверть участников не только "вспоминали" потом этот эпизод, но и приводили множество деталей.Опасность эффекта МанделыГлавная и самая очевидная опасность такого эффекта заключается в том, что огромные массы людей могут быть полностью убеждены в достоверности той или иной ложной информации и принимать на ее основе решения.Как отмечает Голубович-Красавцева, об эффекте Манделы необходимо знать не только психологам, но и всем людям."Во-первых, это вопрос информационной гигиены. В эпоху соцсетей массовые ложные воспоминания могут становиться основой для фейков и манипуляций коллективным сознанием. Во-вторых, это основа критического мышления. Понимание ограниченности и ненадежности собственной памяти — это шаг к интеллектуальной честности. В-третьих, это способ лучше понимать себя", — убеждена эксперт.Психолог Заливнова также указывает, что сам феномен может быть и безобиден, но в масштабах общества он может искажать исторические факты, влиять на судебные решения (например, показания свидетелей) и даже порождать теории заговора.Как распознать ложные воспоминанияПринятие человеком себя таким, какой он есть со всеми своими когнитивными особенностями, поможет ему не только лучше понимать себя, но и быть готовым к вызовам подобного рода.Большинство экспертов сходятся во мнении, что для более эффективного противодействия эффекту Манделы необходимо:Таким образом, вооружившись критическим мышлением и допущением, что любое воспоминание могло быть искажено, человек начинает в фоновом режиме перепроверять себя, снижая вероятность ошибки или внушения.Примеры эффекта МанделыВ качестве наиболее ярких проявлений эффекта Манделы можно привести:Мнение экспертаХотя исследований на тему эффекта Манделы не так много, проблема наличия ложных воспоминаний и вера в их истинность широко признана психиатрами и другими экспертами."Эффект Манделы — это не ошибка системы, а скорее ее побочный эффект. Мы — социальные существа, и часто мозг подгоняет картинку под настроение коллектива", — говорит психолог Ольга Минчина.По словам специалиста, важно помнить про то, что наши воспоминания могут быть подвержены влиянию и искажениям, поэтому так важно критическое мышление даже по отношению к самим себе и своей памяти
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нельсон мандела, психология, исследования
Нельсон Мандела, Психология, Исследования

Эффект Манделы: что это, примеры ложных воспоминаний, почему так называется

© AP Photo / Nardus EngelbrechtЭффект Манделы
Эффект Манделы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Эффект Манделы
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Каждый человек хотя бы раз в жизни "помнил" то, чего на самом деле не было. Такие ошибки в памяти случаются и в масштабах всего общества, когда на смену правде в сознании откладываются популярные заблуждения. Эффект Манделы: что это простыми словами и почему так называется, в чем суть феномена, известные исторические примеры и лучшие средства защиты от этого синдрома — в материале РИА Новости.

Эффект Манделы

С мыслью о том, что людям свойственно верить в то, во что они хотят верить, сталкивался в жизни, как правило, каждый взрослый человек. Оснований для этого "желания" может быть множество, однако проблема состоит в том, что это далеко не всегда является осознанным выбором.
Один из подобных видов когнитивных искажений описывает "эффект Манделы".
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История происхождения

Понимание эффекта Манделы пришло лишь в конце нулевых. Американская журналистка и писательница Фиона Брум обнаружила странный социальный феномен: как оказалось, огромное количество людей были уверены в том, что южноафриканский политик и активист Нельсон Мандела умер в заключении в 1980-х.
В действительности же, отсидев в тюрьме 27 лет за деятельность по защите прав человека в период апартеида, он вышел на свободу в 1990-м. За всю жизнь он успел получить Нобелевскую премию мира, стать президентом ЮАР, провести в стране ряд важнейших реформ, побывать с официальными визитами в разных странах, включая Россию, и даже занимать должность генсека Движения неприсоединения.
При этом в сознании многих он так и остался активистом, который умер в тюрьме. Более того, некоторые люди абсолютно искренне "помнили", или считали, что помнили, выпуски новостей, в которых говорилось о кончине политика, и телетрансляции похорон. В реальности же Мандела дожил до 95 лет и умер в 2013 году.
© AP Photo / Obed ZilwaНельсон Мандела
Нельсон Мандела получает Олимпийский огонь в Кейп-Тауне, ЮАР, 2004 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Obed Zilwa
Нельсон Мандела

Причины появления

Все они в той или иной степени влияют на восприятие человеком реальности и на то, как эта реальность откладывается в его памяти.
По словам члена международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов, психолога Мира Чинивизова, мы живем в мире, где реальность становится коллективной конструкций. Если в группе из 100 человек 70 в чем-то уверены, то это уже становится "реальностью" внутри этой группы.
"Мы не носим в голове объективную хронику событий. Мы носим ее версию, созданную из чувств, убеждений, фрагментов чужих слов и атмосферы того времени", — убежден эксперт.
При этом, так как многие когнитивные искажения не до конца изучены, возникают широкие возможности для различных интерпретаций и объяснений. Как отмечает психолог Дарья Заливнова, существуют и самые экзотические версии появления этого феномена, к которым, например, относится теория о "переключении между параллельными реальностями".
Тем не менее, подчеркивает эксперт, наука пока рассматривает только психологические и нейробиологические объяснения.

Психологические объяснения эффекта

Большинство специалистов сходятся во мнении, что человеку свойственно конструировать реальность в своем воображении на основе установок, стереотипов, сложившихся представлений и собственного понимания того, как устроен мир.
Такой неосознанный подход возникает у человека не только к текущим событиям, но и к давно прошедшим.
"Мы склонны не столько "вспоминать", сколько воссоздавать прошлое, исходя из обрывков впечатлений, эмоциональных следов и социальных подтверждений", — говорит эксперт РАНХиГС, суперфиналист конкурса "Лидеры России", бизнес-консультант Елена Голубович-Красавцева.
© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Fotolia / Photographee.eu
Психотерапевт
В связи с этим наша память предстает уже не как архив с точными данными, а как реконструктор с фантазией. По словам эксперта, существуют следующие психологические причины этого явления:
  • Схематическое мышление: мозг "дорисовывает" пробелы по шаблонам и добавляет то, что "логично" должно быть в истории;
  • Конформизм: склонность верить большинству, "все так говорят - значит, правда";
  • Слияние воспоминаний: возникает, когда разные события, происходившие в разное время и при разных обстоятельствах, в памяти сливаются в одну "картинку";
  • Эффект повторения: чем чаще что-то слышим, тем больше уверены, что сами это помним
Психолог-консультант Ольга Минчина также отмечает влияние массовой культуры. Широкий обмен большим количеством информации приводит не только к распространению объективных и проверенных сведений, но и к внушению и закреплению в сознании людей искаженных данных и воспоминаний.

Научные исследования в области нейропсихологии

Зачастую в современной науке эффект Манделы рассматривают с точки зрения парамнезии. К примеру, одним из способов диагностики является метод "Диз — Родигер — МакДермотт парадигма".
Суть эксперимента заключается в том, что человеку дают послушать несколько слов из разных тематических списков, а потом просят выписать их на память. Если он воспроизводит слово, которого не было в списке, но которое можно тематически соотнести с другими словами, то можно говорить о конфабуляции — заполнении мозгом пробелов.
"Исследования показывают: ложные воспоминания формируются в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память. Эксперименты доказали: даже наводящие вопросы могут "вживить" человеку вымышленные события. А массовость эффекта Манделы связана с коллективным когнитивным искажением — люди склонны доверять мнению толпы", — говорит Заливнова.
© Getty Images / janiecbrosИсследование мозга
Исследование мозга - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Getty Images / janiecbros
Исследование мозга
При этом необходимо подчеркнуть, что такое свойство сознания не является патологией и болезнью. Человеческий мозг склонен делать обобщения или заполнять пробелы для того, чтобы сохранять психическое равновесие и быть способным быстро принимать решения.
Американский когнитинвый психолог Элизабет Лофтус проводила эксперимент, в котором людям вперемежку с их реальными событиями из жизни (полученными от родственников) рассказывали историю о том, как в детстве они якобы потерялись в универмаге. Согласно результатам, четверть участников не только "вспоминали" потом этот эпизод, но и приводили множество деталей.

Опасность эффекта Манделы

Главная и самая очевидная опасность такого эффекта заключается в том, что огромные массы людей могут быть полностью убеждены в достоверности той или иной ложной информации и принимать на ее основе решения.
Как отмечает Голубович-Красавцева, об эффекте Манделы необходимо знать не только психологам, но и всем людям.
"Во-первых, это вопрос информационной гигиены. В эпоху соцсетей массовые ложные воспоминания могут становиться основой для фейков и манипуляций коллективным сознанием. Во-вторых, это основа критического мышления. Понимание ограниченности и ненадежности собственной памяти — это шаг к интеллектуальной честности. В-третьих, это способ лучше понимать себя", — убеждена эксперт.
Психолог Заливнова также указывает, что сам феномен может быть и безобиден, но в масштабах общества он может искажать исторические факты, влиять на судебные решения (например, показания свидетелей) и даже порождать теории заговора.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Уставшая девушка

Как распознать ложные воспоминания

Принятие человеком себя таким, какой он есть со всеми своими когнитивными особенностями, поможет ему не только лучше понимать себя, но и быть готовым к вызовам подобного рода.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что для более эффективного противодействия эффекту Манделы необходимо:
  • Обращать особое внимание на те воспоминания, которые кажутся слишком кинематографичными;
  • Наводить справки о тех событиях, которые отложились в памяти как эмоции, но не как факты;
  • Анализировать детали, так как ложные воспоминания часто размыты;
  • Перепроверять факты и источники;
  • Не доверять слепо общественному мнению;
  • Убедиться, что разные события не были смешаны воедино;
  • Помнить о том, что мир не так логичен, как этого хотело бы наше сознание; слишком логичные истории, возможно, также нуждаются в перепроверке
Таким образом, вооружившись критическим мышлением и допущением, что любое воспоминание могло быть искажено, человек начинает в фоновом режиме перепроверять себя, снижая вероятность ошибки или внушения.
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Примеры эффекта Манделы

В качестве наиболее ярких проявлений эффекта Манделы можно привести:
  • Речь Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Многие помнят его фразу "Я устал, я ухожу", которую он никогда не произносил;
  • Картина Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". В действительности она называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", но об этом мало кто помнит;
  • Строчка в песне "Пять минут". Все мы помним слова "Пять минут, пять минут — это много или мало". А ведь таких слов там нет;
  • Художественный фильм "Звездные войны". Распространенное заблуждение считать, что там есть фраза "Люк, я твой отец".

Мнение эксперта

Хотя исследований на тему эффекта Манделы не так много, проблема наличия ложных воспоминаний и вера в их истинность широко признана психиатрами и другими экспертами.
"Эффект Манделы — это не ошибка системы, а скорее ее побочный эффект. Мы — социальные существа, и часто мозг подгоняет картинку под настроение коллектива", — говорит психолог Ольга Минчина.
По словам специалиста, важно помнить про то, что наши воспоминания могут быть подвержены влиянию и искажениям, поэтому так важно критическое мышление даже по отношению к самим себе и своей памяти
 
Нельсон МанделаПсихологияИсследования
 
 
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