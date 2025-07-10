https://ria.ru/20250710/dtp-2028432165.html

Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе

Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе - РИА Новости, 10.07.2025

Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе

Состояние подростка, которого госпитализировали после ДТП в Энгельсе, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается врачами как... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:00:00+03:00

2025-07-10T19:00:00+03:00

2025-07-10T19:00:00+03:00

происшествия

авто

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Состояние подростка, которого госпитализировали после ДТП в Энгельсе, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается врачами как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что вечером 6 июля в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть, и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. Позднее водителя заключили под стражу. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. "Состояние (подростка - ред.) удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава. СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20250706/sk-2027545736.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, энгельс, саратовская область