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Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе - РИА Новости, 10.07.2025
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19:00 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dtp-2028432165.html
Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе
Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе - РИА Новости, 10.07.2025
Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе
Состояние подростка, которого госпитализировали после ДТП в Энгельсе, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается врачами как... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:00:00+03:00
2025-07-10T19:00:00+03:00
происшествия
авто
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Состояние подростка, которого госпитализировали после ДТП в Энгельсе, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается врачами как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что вечером 6 июля в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть, и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. Позднее водителя заключили под стражу. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. "Состояние (подростка - ред.) удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава. СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20250706/sk-2027545736.html
энгельс
саратовская область
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происшествия, авто, энгельс, саратовская область
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область
Врачи рассказали о состоянии подростка, сбитого пьяным водителем в Энгельсе

Минздрав: состояние пострадавшего в ДТП в Энгельсе подростка удовлетворительное

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Состояние подростка, которого госпитализировали после ДТП в Энгельсе, где автомобиль с пьяным водителем сбил пешеходов на тротуаре, оценивается врачами как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве Саратовской области.
Ранее следствие сообщило, что вечером 6 июля в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть, и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. Позднее водителя заключили под стражу. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести.
«
"Состояние (подростка - ред.) удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава.
СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.
Место происшествия, где пьяный водитель вылетел на тротуар в Энгельсе и насмерть сбил девочку-подростка - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Пьяный водитель, сбивший пешеходов в Саратовской области, пытался скрыться
6 июля, 21:52
 
ПроисшествияАвтоЭнгельсСаратовская область
 
 
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