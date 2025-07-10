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В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход - РИА Новости, 10.07.2025
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18:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dtp-2028430901.html
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход - РИА Новости, 10.07.2025
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход
Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:46:00+03:00
2025-07-10T18:46:00+03:00
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции. "По предварительным данным, в 18.20 (17.20 мск) на пересечении улиц Белоглинская и Вольская произошло столкновение пяти машин: Changan под управлением водителя мужчины 2005 года рождения, Renault Megane, Haval, Opel Astra, Subaru. В результате ДТП девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте ДТП. Водитель Changan госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ.
https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html
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происшествия, авто, саратов, renault s.a, гибдд мвд рф, renault clio, opel astra
Происшествия, Авто, Саратов, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, Renault Clio, Opel Astra
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход

В центре Саратова столкнулись пять автомобилей, погибла девушка-пешеход

© Фото : соцсетиНа месте массового ДТП в центре Саратова
На месте массового ДТП в центре Саратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : соцсети
На месте массового ДТП в центре Саратова
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным, в 18.20 (17.20 мск) на пересечении улиц Белоглинская и Вольская произошло столкновение пяти машин: Changan под управлением водителя мужчины 2005 года рождения, Renault Megane, Haval, Opel Astra, Subaru. В результате ДТП девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте ДТП. Водитель Changan госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ.
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ПроисшествияАвтоСаратовRenault S.AГИБДД МВД РФRenault ClioOpel Astra
 
 
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