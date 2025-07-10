https://ria.ru/20250710/dtp-2028430901.html

В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход

В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход - РИА Новости, 10.07.2025

В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход

Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:46:00+03:00

2025-07-10T18:46:00+03:00

2025-07-10T18:46:00+03:00

происшествия

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции. "По предварительным данным, в 18.20 (17.20 мск) на пересечении улиц Белоглинская и Вольская произошло столкновение пяти машин: Changan под управлением водителя мужчины 2005 года рождения, Renault Megane, Haval, Opel Astra, Subaru. В результате ДТП девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте ДТП. Водитель Changan госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ.

https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, саратов, renault s.a, гибдд мвд рф, renault clio, opel astra