https://ria.ru/20250710/dtp-2028430901.html
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход - РИА Новости, 10.07.2025
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход
Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:46:00+03:00
2025-07-10T18:46:00+03:00
2025-07-10T18:46:00+03:00
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в центре Саратова, в результате погибла девушка-пешеход, еще один человек пострадал, сообщили в городской Госавтоинспекции. "По предварительным данным, в 18.20 (17.20 мск) на пересечении улиц Белоглинская и Вольская произошло столкновение пяти машин: Changan под управлением водителя мужчины 2005 года рождения, Renault Megane, Haval, Opel Astra, Subaru. В результате ДТП девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте ДТП. Водитель Changan госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали журналистам в пресс-службе городской ГАИ.
https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратов, renault s.a, гибдд мвд рф, renault clio, opel astra
Происшествия, Авто, Саратов, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, Renault Clio, Opel Astra
В Саратове при столкновении пяти автомобилей погибла девушка-пешеход
В центре Саратова столкнулись пять автомобилей, погибла девушка-пешеход