https://ria.ru/20250710/dtp-2028391475.html

В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека

В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека - РИА Новости, 10.07.2025

В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека

Четыре человека погибли и двое ранены в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter на автодороге Бахчисарай -... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:13:00+03:00

2025-07-10T16:13:00+03:00

2025-07-10T16:26:00+03:00

бахчисарай (крым)

происшествия

севастополь

республика крым

mercedes

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое ранены в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter на автодороге Бахчисарай - Севастополь в Крыму, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.По предварительной информации госавтоинспекции Севастополя, ДТП произошло в 14.20 мск на автодороге Бахчисарай - Севастополь в районе села Верхнесадового."В результате аварии четверо погибли и двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами" , - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Севастополя сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Нахимовского района Севастополя.

https://ria.ru/20250606/dtp-2021251725.html

бахчисарай (крым)

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бахчисарай (крым), происшествия, севастополь, республика крым, mercedes