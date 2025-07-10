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В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека - РИА Новости, 10.07.2025
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16:13 10.07.2025 (обновлено: 16:26 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/dtp-2028391475.html
В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека
В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека - РИА Новости, 10.07.2025
В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека
Четыре человека погибли и двое ранены в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter на автодороге Бахчисарай -... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:13:00+03:00
2025-07-10T16:26:00+03:00
бахчисарай (крым)
происшествия
севастополь
республика крым
mercedes
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое ранены в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter на автодороге Бахчисарай - Севастополь в Крыму, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.По предварительной информации госавтоинспекции Севастополя, ДТП произошло в 14.20 мск на автодороге Бахчисарай - Севастополь в районе села Верхнесадового.&quot;В результате аварии четверо погибли и двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами&quot; , - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Севастополя сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Нахимовского района Севастополя.
https://ria.ru/20250606/dtp-2021251725.html
бахчисарай (крым)
севастополь
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бахчисарай (крым), происшествия, севастополь, республика крым, mercedes
Бахчисарай (Крым), Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Mercedes
В ДТП на трассе Бахчисарай — Севастополь погибли четыре человека

В ДТП с участием ВАЗ и микроавтобуса в Крыму 4 человека погибли, двое пострадали

© Фото : прокуратура СевастополяДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму
ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : прокуратура Севастополя
ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое ранены в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter на автодороге Бахчисарай - Севастополь в Крыму, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.
По предварительной информации госавтоинспекции Севастополя, ДТП произошло в 14.20 мск на автодороге Бахчисарай - Севастополь в районе села Верхнесадового.
«

"В результате аварии четверо погибли и двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами" , - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Севастополя сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Нахимовского района Севастополя.
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Бахчисарай (Крым)ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымMercedes
 
 
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