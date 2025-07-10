https://ria.ru/20250710/dron-2028463696.html
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 10.07.2025
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области
Украинский дрон атаковал поселок в Курчатовском районе Курской области, загорелся склад, погибших и пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:58:00+03:00
2025-07-10T23:58:00+03:00
2025-07-10T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатовский район
курская область
беловский район
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок в Курчатовском районе Курской области, загорелся склад, погибших и пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинский дрон атаковал посёлок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров... Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, идёт ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Хинштейн добавил, что возгорание в ООО "Псёльское" в Беловском районе ликвидировано, был повреждён ангар и несколько единиц сельхозтехники. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
курчатовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатовский район, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области
Хинштейн: дрон ВСУ атаковал поселок в Курчатовском районе, загорелся склад