Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dron-2028463696.html
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 10.07.2025
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области
Украинский дрон атаковал поселок в Курчатовском районе Курской области, загорелся склад, погибших и пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:58:00+03:00
2025-07-10T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатовский район
курская область
беловский район
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_7:0:1248:698_1920x0_80_0_0_34bf2130864116a41a4150695733111b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок в Курчатовском районе Курской области, загорелся склад, погибших и пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. &quot;Украинский дрон атаковал посёлок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров... Погибших и пострадавших нет&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, идёт ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Хинштейн добавил, что возгорание в ООО "Псёльское" в Беловском районе ликвидировано, был повреждён ангар и несколько единиц сельхозтехники. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
курчатовский район
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_162:0:1093:698_1920x0_80_0_0_6a1ec7669d62279352fe9c1f2313025f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курчатовский район, курская область, беловский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатовский район, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн
Беспилотник ВСУ атаковали поселок в Курчатовском районе Курской области

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал поселок в Курчатовском районе, загорелся склад

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал поселок в Курчатовском районе Курской области, загорелся склад, погибших и пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
«

"Украинский дрон атаковал посёлок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров... Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, идёт ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций.
Хинштейн добавил, что возгорание в ООО "Псёльское" в Беловском районе ликвидировано, был повреждён ангар и несколько единиц сельхозтехники. Погибших и пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурчатовский районКурская областьБеловский районАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала