https://ria.ru/20250710/dron-2028397253.html
ПВО сбила 25 украинских беспилотников
ПВО сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО сбила 25 украинских беспилотников
В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:44:00+03:00
2025-07-10T16:44:00+03:00
2025-07-10T16:44:00+03:00
безопасность
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028394182.html
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 украинских беспилотников
ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Белгородской областями и над Московским регионом