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ПВО сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
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16:44 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dron-2028397253.html
ПВО сбила 25 украинских беспилотников
ПВО сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.07.2025
ПВО сбила 25 украинских беспилотников
В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:44:00+03:00
2025-07-10T16:44:00+03:00
безопасность
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028394182.html
брянская область
белгородская область
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безопасность, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 украинских беспилотников

ПВО сбила 25 БПЛА над Брянской, Белгородской областями и над Московским регионом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В период с 15.00 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотников, больше всего над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
Зенитно-ракетная установка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин 
Вчера, 16:27
 
БезопасностьБрянская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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