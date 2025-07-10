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Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области

Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области - РИА Новости, 10.07.2025

Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области

Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:15:00+03:00

2025-07-10T12:15:00+03:00

2025-07-10T12:16:00+03:00

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максим кавджарадзе

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липецкий областной совет депутатов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой области, чтобы проверить качество ремонта дома местной жительницы Райсы Пендюриной, сообщает пресс-служба регпарламента. Пендюрина пережила блокаду Ленинграда ребенком. В канун ее 85-летия Сериков и Кавджарадзе за внебюджетные средства в короткие сроки организовали ремонтные работы в доме. Строители заменили кровлю и освежили фасад. Также обновили газовое оборудование. "На днях лично заехали в гости, чтобы проверить качество выполненных подрядчиком работ. Райса Ансадулловна очень довольна. Встретила нас с радушием и пригласила на чай. На встрече договорились, что поможем и с внутренним обустройством дома", — приводит пресс-служба слова Серикова. Он добавил, что для народных избранников, очень важна работа "на земле". Он и его коллеги стараются активно взаимодействовать с жителями, чтобы быть в курсе их потребностей. Особое внимание уделяется старшему поколению, ветеранам и тем, кто пережил Великую Отечественную войну. "Услышать чаяния граждан и откликаться на них с открытым сердцем – задача любого народного избранника", — отметил Кавджарадзе, его слова приводятся в его официальном телеграм-канале.

https://ria.ru/20250709/lipetsk-2028170235.html

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максим кавджарадзе, липецкая область, россия, липецкий областной совет депутатов