https://ria.ru/20250710/dom-2028330152.html
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области - РИА Новости, 10.07.2025
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:15:00+03:00
2025-07-10T12:15:00+03:00
2025-07-10T12:16:00+03:00
липецкая область
максим кавджарадзе
липецкая область
россия
липецкий областной совет депутатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100577/09/1005770905_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c489e112625c8beade6843e96988047.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой области, чтобы проверить качество ремонта дома местной жительницы Райсы Пендюриной, сообщает пресс-служба регпарламента. Пендюрина пережила блокаду Ленинграда ребенком. В канун ее 85-летия Сериков и Кавджарадзе за внебюджетные средства в короткие сроки организовали ремонтные работы в доме. Строители заменили кровлю и освежили фасад. Также обновили газовое оборудование. "На днях лично заехали в гости, чтобы проверить качество выполненных подрядчиком работ. Райса Ансадулловна очень довольна. Встретила нас с радушием и пригласила на чай. На встрече договорились, что поможем и с внутренним обустройством дома", — приводит пресс-служба слова Серикова. Он добавил, что для народных избранников, очень важна работа "на земле". Он и его коллеги стараются активно взаимодействовать с жителями, чтобы быть в курсе их потребностей. Особое внимание уделяется старшему поколению, ветеранам и тем, кто пережил Великую Отечественную войну. "Услышать чаяния граждан и откликаться на них с открытым сердцем – задача любого народного избранника", — отметил Кавджарадзе, его слова приводятся в его официальном телеграм-канале.
https://ria.ru/20250709/lipetsk-2028170235.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100577/09/1005770905_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a0692b8985b1ee45db0dd12a2323843a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим кавджарадзе, липецкая область, россия, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Максим Кавджарадзе, Липецкая область, Россия, Липецкий областной Совет депутатов
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
Сериков и сенатор Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой области, чтобы проверить качество ремонта дома местной жительницы Райсы Пендюриной, сообщает пресс-служба регпарламента.
Пендюрина пережила блокаду Ленинграда ребенком. В канун ее 85-летия Сериков и Кавджарадзе за внебюджетные средства в короткие сроки организовали ремонтные работы в доме. Строители заменили кровлю и освежили фасад. Также обновили газовое оборудование.
"На днях лично заехали в гости, чтобы проверить качество выполненных подрядчиком работ. Райса Ансадулловна очень довольна. Встретила нас с радушием и пригласила на чай. На встрече договорились, что поможем и с внутренним обустройством дома", — приводит пресс-служба слова Серикова.
Он добавил, что для народных избранников, очень важна работа "на земле". Он и его коллеги стараются активно взаимодействовать с жителями, чтобы быть в курсе их потребностей. Особое внимание уделяется старшему поколению, ветеранам и тем, кто пережил Великую Отечественную войну.
"Услышать чаяния граждан и откликаться на них с открытым сердцем – задача любого народного избранника", — отметил Кавджарадзе, его слова приводятся в его официальном телеграм-канале.