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Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области - РИА Новости, 10.07.2025
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Липецкая область
 
12:15 10.07.2025 (обновлено: 12:16 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/dom-2028330152.html
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области - РИА Новости, 10.07.2025
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области
Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:15:00+03:00
2025-07-10T12:16:00+03:00
липецкая область
максим кавджарадзе
липецкая область
россия
липецкий областной совет депутатов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой области, чтобы проверить качество ремонта дома местной жительницы Райсы Пендюриной, сообщает пресс-служба регпарламента. Пендюрина пережила блокаду Ленинграда ребенком. В канун ее 85-летия Сериков и Кавджарадзе за внебюджетные средства в короткие сроки организовали ремонтные работы в доме. Строители заменили кровлю и освежили фасад. Также обновили газовое оборудование. "На днях лично заехали в гости, чтобы проверить качество выполненных подрядчиком работ. Райса Ансадулловна очень довольна. Встретила нас с радушием и пригласила на чай. На встрече договорились, что поможем и с внутренним обустройством дома", — приводит пресс-служба слова Серикова. Он добавил, что для народных избранников, очень важна работа "на земле". Он и его коллеги стараются активно взаимодействовать с жителями, чтобы быть в курсе их потребностей. Особое внимание уделяется старшему поколению, ветеранам и тем, кто пережил Великую Отечественную войну. "Услышать чаяния граждан и откликаться на них с открытым сердцем – задача любого народного избранника", — отметил Кавджарадзе, его слова приводятся в его официальном телеграм-канале.
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максим кавджарадзе, липецкая область, россия, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Максим Кавджарадзе, Липецкая область, Россия, Липецкий областной Совет депутатов
Сериков и Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области

Сериков и сенатор Кавджарадзе помогли обновить дом блокадницы в Липецкой области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМаксим Кавджарадзе
Максим Кавджарадзе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максим Кавджарадзе
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков и сенатор России Максим Кавджарадзе с рабочим визитом посетили Задонский район в Липецкой области, чтобы проверить качество ремонта дома местной жительницы Райсы Пендюриной, сообщает пресс-служба регпарламента.
Пендюрина пережила блокаду Ленинграда ребенком. В канун ее 85-летия Сериков и Кавджарадзе за внебюджетные средства в короткие сроки организовали ремонтные работы в доме. Строители заменили кровлю и освежили фасад. Также обновили газовое оборудование.
"На днях лично заехали в гости, чтобы проверить качество выполненных подрядчиком работ. Райса Ансадулловна очень довольна. Встретила нас с радушием и пригласила на чай. На встрече договорились, что поможем и с внутренним обустройством дома", — приводит пресс-служба слова Серикова.
Он добавил, что для народных избранников, очень важна работа "на земле". Он и его коллеги стараются активно взаимодействовать с жителями, чтобы быть в курсе их потребностей. Особое внимание уделяется старшему поколению, ветеранам и тем, кто пережил Великую Отечественную войну.
"Услышать чаяния граждан и откликаться на них с открытым сердцем – задача любого народного избранника", — отметил Кавджарадзе, его слова приводятся в его официальном телеграм-канале.
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Липецкая областьМаксим КавджарадзеЛипецкая областьРоссияЛипецкий областной Совет депутатов
 
 
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