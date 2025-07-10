Рейтинг@Mail.ru
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dogovor-2028336707.html
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 10.07.2025
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
армения
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250710/peskov-2028336582.html
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, россия, армения, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Песков: мирный договор между Ереваном и Баку принесет в регион стабильность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию мирного договора.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Вчера, 12:44
 
В миреАзербайджанРоссияАрменияДмитрий ПесковИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала