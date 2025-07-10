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Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 10.07.2025
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
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в мире, азербайджан, россия, армения, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Песков: мирный договор между Ереваном и Баку принесет в регион стабильность