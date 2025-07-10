https://ria.ru/20250710/dogovor-2028336707.html

Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 10.07.2025

Кремль поддержал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:45:00+03:00

2025-07-10T12:45:00+03:00

2025-07-10T12:45:00+03:00

в мире

азербайджан

россия

армения

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном поможет принести в регион стабильность, Россия поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250710/peskov-2028336582.html

азербайджан

россия

армения

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в мире, азербайджан, россия, армения, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян