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Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон - РИА Новости, 10.07.2025
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14:42 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dodon-2028366197.html
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон - РИА Новости, 10.07.2025
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон
Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:42:00+03:00
2025-07-10T14:42:00+03:00
молдавия
россия
игорь додон
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василий тарлев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон. "Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком. Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики. "За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений", - подчеркнул политик. Молдавскую сторону на встрече, помимо Додона, представляют лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах
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молдавия, россия, игорь додон, александр новак, василий тарлев, псрм
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Александр Новак, Василий Тарлев, ПСРМ
Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Додон: страна потеряла практически весь российский рынок

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон.
«
"Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики.
"За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений", - подчеркнул политик.
Молдавскую сторону на встрече, помимо Додона, представляют лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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МолдавияРоссияИгорь ДодонАлександр НовакВасилий ТарлевПСРМ
 
 
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