Молдавия практически потеряла российский рынок, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Додон: страна потеряла практически весь российский рынок
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон.
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"Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики.
"За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений", - подчеркнул политик.
Молдавскую сторону на встрече, помимо Додона, представляют лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах