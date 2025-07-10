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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.07.2025 (обновлено: 12:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/dnepr-2028327833.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 10.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:08:00+03:00
2025-07-10T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
янтарный
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоадреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, запорожская область, вооруженные силы украины, янтарный, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Янтарный, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила свыше 60 боевиков ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоадреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЯнтарныйМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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