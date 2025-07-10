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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 10.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:08:00+03:00

2025-07-10T12:08:00+03:00

2025-07-10T12:09:00+03:00

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вооруженные силы украины

янтарный

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 военных Украины, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоадреевка, Степовое Запорожской области, Янтарное и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, запорожская область, вооруженные силы украины, янтарный, министерство обороны рф (минобороны рф)