https://ria.ru/20250710/den-ogurca-2028398096.html

День огурца в 2025 году: какого числа, где проходит, программа праздника

День огурца в Суздале 2025: какого числа, где проходит, программа праздника

День огурца в 2025 году: какого числа, где проходит, программа праздника

Уже не первый год жители и гости Суздаля с размахом встречают весьма необычный праздник — День огурца. Какого числа отмечается, почему выбрана именно эта дата,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:48:00+03:00

2025-07-10T16:48:00+03:00

2025-07-10T16:48:00+03:00

суздаль

праздник

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уже не первый год жители и гости Суздаля с размахом встречают весьма необычный праздник — День огурца. Какого числа отмечается, почему выбрана именно эта дата, чего ждать от огуречного чествования — в материале РИА Новости.День огурцаСуздаль, один из красивейших старинных городов России, славится не только историческими местами, музеями, памятниками и живописными пейзажами, но и уникальными праздниками, которые привлекают туристов со всей страны. Один из таких — "День огурца".Когда отмечаютВпервые "День огурца" горожане отметили в Суздале в 2001 году по инициативе сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника.С тех пор “зеленый фестиваль” проводится ежегодно каждую вторую либо третью субботу июля. В 2025 году этот день приходится на 19 июля, в период активного сбора урожая.Где проходитВ этом году “чествование” овоща стартует на территории Музея деревянного зодчества (улица Пушкарская, 27Б). Начало — в 12:00. Участники смогут также познакомиться с богатой историей и культурой удивительного города.Программа праздникаПрограмма “Дня огурца” в Суздале в 2025 году будет насыщенной и разнообразной — организаторы подготовили множество интересных мероприятий для всех возрастов:Мероприятия будут проходить на нескольких тематических рядах:"Ремесленный ряд" продемонстрирует посетителям фестиваля сувениры, подарки и поделки, которые городские мастера и мастерицы изготовили собственноручно. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется кухонная утварь ручной работы с изображением всеми любимого овоща. Любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах, где научатся фигурной резке по зеленым плодам."Обжорный ряд" предоставит желающим возможность испробовать как разнообразные сорта овощной культуры, так и продегустировать блюда, приготовленные из свежих огурцов. Жареные и запеченые огурцы, фирменное суздальское огуречное варенье и даже настойка из огурца — все это можно будет оценить и, при желании, узнать самый интересный рецепт."Засолочный ряд" особенно будет интересен тем, кто занимается заготовкой овощей на зиму — суздальские мастера покажут разнообразие видов и способов засолки огурцов — от малосольных до пряных, с добавлением укропа, чеснока, перца и других специй.Ближе к окончанию фестиваля в небо будет запущен воздушный шар с главным символом торжества — летающим Огурчиком.Билеты на праздникПосещение “Дня огурца” — платное. Стоимость: 1200 рублей — взрослый, 600 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. На празднике будут также платные мастер-классы стоимостью от 300 рублей.Если вы заходите ознакомиться с экспозициями Музея деревянного творчества, за вход нужно будет заплатить 600 рублей за взрослого и 400 рублей за ребенка.История праздникаЕще со времен Древней Руси огурец занимает важнейшее место в рационе русского народа — его едят сырым, солят и маринуют, используют для приготовления различных салатов и закусок, даже обжаривают. Огурец — совершенно некапризная овощная культура, способной ежегодно давать богатый урожай при наличии минимального правильного ухода и полива.Ежегодное празднование “Дня огурца” стало способом возрождения интереса к традиционным русским продуктам и укрепления местной культуры. Уже в 23-й раз праздник станет событием, привлекающим местных жителей и туристов — это не только способствует популяризации овоща как продукта, но и помогает развивать туристическую инфраструктуру города.Суздаль считается огуречной столицей России, а сам плод — одним из символов этого города, поэтому место проведения “Дня огурца” было выбрано неслучайно.Интересные факты

суздаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суздаль, праздник