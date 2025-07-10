День огурца в 2025 году: какого числа, где проходит, программа праздника
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уже не первый год жители и гости Суздаля с размахом встречают весьма необычный праздник — День огурца. Какого числа отмечается, почему выбрана именно эта дата, чего ждать от огуречного чествования — в материале РИА Новости.
День огурца
Суздаль, один из красивейших старинных городов России, славится не только историческими местами, музеями, памятниками и живописными пейзажами, но и уникальными праздниками, которые привлекают туристов со всей страны. Один из таких — "День огурца".
Когда отмечают
Впервые "День огурца" горожане отметили в Суздале в 2001 году по инициативе сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
С тех пор “зеленый фестиваль” проводится ежегодно каждую вторую либо третью субботу июля. В 2025 году этот день приходится на 19 июля, в период активного сбора урожая.
Где проходит
В этом году “чествование” овоща стартует на территории Музея деревянного зодчества (улица Пушкарская, 27Б). Начало — в 12:00. Участники смогут также познакомиться с богатой историей и культурой удивительного города.
Программа праздника
Программа “Дня огурца” в Суздале в 2025 году будет насыщенной и разнообразной — организаторы подготовили множество интересных мероприятий для всех возрастов:
- Ярмарка местных производителей: здесь можно попробовать и приобрести разнообразные блюда, приготовленные с использованием огурцов, а также другие местные деликатесы.
- Конкурсы и мастер-классы: для детей и взрослых будут организованы конкурсы на лучшее блюдо из огурцов, а также мастер-классы по консервации и засолке.
- Выступления артистов: на сцене будут выступать народные коллективы и современные исполнители, создавая праздничное настроение.
Мероприятия будут проходить на нескольких тематических рядах:
"Ремесленный ряд" продемонстрирует посетителям фестиваля сувениры, подарки и поделки, которые городские мастера и мастерицы изготовили собственноручно. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется кухонная утварь ручной работы с изображением всеми любимого овоща. Любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах, где научатся фигурной резке по зеленым плодам.
"Обжорный ряд" предоставит желающим возможность испробовать как разнообразные сорта овощной культуры, так и продегустировать блюда, приготовленные из свежих огурцов. Жареные и запеченые огурцы, фирменное суздальское огуречное варенье и даже настойка из огурца — все это можно будет оценить и, при желании, узнать самый интересный рецепт.
"Засолочный ряд" особенно будет интересен тем, кто занимается заготовкой овощей на зиму — суздальские мастера покажут разнообразие видов и способов засолки огурцов — от малосольных до пряных, с добавлением укропа, чеснока, перца и других специй.
Ближе к окончанию фестиваля в небо будет запущен воздушный шар с главным символом торжества — летающим Огурчиком.
© Pixabay / luiza_83Заготовка из огурцов
© Pixabay / luiza_83
Заготовка из огурцов
Билеты на праздник
Посещение “Дня огурца” — платное. Стоимость: 1200 рублей — взрослый, 600 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. На празднике будут также платные мастер-классы стоимостью от 300 рублей.
Если вы заходите ознакомиться с экспозициями Музея деревянного творчества, за вход нужно будет заплатить 600 рублей за взрослого и 400 рублей за ребенка.
История праздника
Еще со времен Древней Руси огурец занимает важнейшее место в рационе русского народа — его едят сырым, солят и маринуют, используют для приготовления различных салатов и закусок, даже обжаривают. Огурец — совершенно некапризная овощная культура, способной ежегодно давать богатый урожай при наличии минимального правильного ухода и полива.
Ежегодное празднование “Дня огурца” стало способом возрождения интереса к традиционным русским продуктам и укрепления местной культуры. Уже в 23-й раз праздник станет событием, привлекающим местных жителей и туристов — это не только способствует популяризации овоща как продукта, но и помогает развивать туристическую инфраструктуру города.
Суздаль считается огуречной столицей России, а сам плод — одним из символов этого города, поэтому место проведения “Дня огурца” было выбрано неслучайно.
Интересные факты
- 1.Огурцы на 95% состоят из воды, что делает их одним из самых водянистых овощей в мире.
- 2.В некоторых странах проводятся соревнования по выращиванию гигантских огурцов, где самые внушительные экземпляры могут достигать 10 килограммов.
- 3.Огурец появился в пищевой культуре более шести тысяч лет назад. Родиной овоща считаются районы Индии у подножия Гималаев, где он до сих пор произрастает в естественных условиях.
- 4.Сегодня в мире существует около 100 различных сортов огурца — гладкие и шершавые, короткие и длинные, а также разные цвета этого плода, такие как зеленый, желтый и белый.
- 5.В некоторых океанариумах огурцы используются в качестве самого популярного угощения для дельфинов.