https://ria.ru/20250710/delegatsiya-2028401726.html

Дипломат назвал визит делегации ОБСЕ в Киев грубым нарушением правил

Дипломат назвал визит делегации ОБСЕ в Киев грубым нарушением правил - РИА Новости, 10.07.2025

Дипломат назвал визит делегации ОБСЕ в Киев грубым нарушением правил

Поездка группы постпредов ОБСЕ на Украину в начале июля текущего года является грубым нарушением правил организации, заявил заместитель постоянного... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:02:00+03:00

2025-07-10T17:02:00+03:00

2025-07-10T17:41:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

максим буякевич

обсе

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Поездка группы постпредов ОБСЕ на Украину в начале июля текущего года является грубым нарушением правил организации, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "С большим недоумением восприняли появление на официальном сайте ОБСЕ 3 июля пресс-релиза о поездке на Украину группы постоянных представителей при ОБСЕ. Это грубейшее нарушение правил ОБСЕ как по форме, так и по содержанию. По форме – нарушено решение Постоянного совета №485 от 28 июня 2002 года под названием "Заявления и информирование общественности от имени ОБСЕ", - сказал дипломат, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Буякевич напомнил требование пункта 6 этого решения: "Публикации и пресс-релизы, издаваемые отделом прессы и общественной информации Секретариата, не должны расходиться с принятыми на основе консенсуса решениями и документами". "По содержанию представленный на сайте ОБСЕ "информационный повод" также не выдерживает критики. Визит делегации постпредов ОБСЕ в Киев, организованный под эгидой финского председательства, стал очередным примером подмены профессиональной дипломатической работы по поиску путей решения международных проблем. Вместо содействия переговорному процессу, группа послов переняла риторику режима Владимира Зеленского, воспроизведя чуть ли не все шаблоны киевских пропагандистов", - добавил зампостпреда. При этом он также отметил, что представители делегации в ходе визита на Украину не задали вопросов про массовые нарушения Киевом обязательств в рамках ОБСЕ, про ущемления прав человека, демократических свобод, ликвидацию неугодных СМИ и убийства журналистов, недопущение любой политической оппозиции. "Вообще-то эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20250707/obse-2027575968.html

https://ria.ru/20250708/shveytsariya-2028033246.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, максим буякевич, обсе, владимир зеленский