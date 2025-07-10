https://ria.ru/20250710/chleny-2028252647.html

У берегов Йемена спасли шесть моряков с атакованного греческого судна

У берегов Йемена спасли шесть моряков с атакованного греческого судна - РИА Новости, 10.07.2025

У берегов Йемена спасли шесть моряков с атакованного греческого судна

Шесть членов экипажа греческого судна Eternity, атакованного в понедельник у берегов йеменского порта Ходейда, были спасены, сообщила в среду миссия Aspides... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:38:00+03:00

2025-07-10T01:38:00+03:00

2025-07-10T01:38:00+03:00

в мире

красное море

йемен

ходейда (город)

ансар алла

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шесть членов экипажа греческого судна Eternity, атакованного в понедельник у берегов йеменского порта Ходейда, были спасены, сообщила в среду миссия Aspides военно-морских сил Евросоюза. Ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о спасении пяти моряков судна Eternity. "После нападения на торговое судно Eternity C в южной части Красного моря шесть… членов экипажа были в настоящее время вытащены из воды", - говорится в сообщении миссии в соцсети X. Ранее сообщалось, что в результате атаки на судно три человека погибли и двое пострадали. Одним из пострадавших является россиянин, ему ампутировали конечность. Атака на греческий сухогруз Eternity - это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028207758.html

https://ria.ru/20250709/sudno-2028137655.html

красное море

йемен

ходейда (город)

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в мире, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла