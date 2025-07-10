https://ria.ru/20250710/chita-2028262722.html

В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков

В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 10.07.2025

В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков

Больше месячной нормы осадков выпало за ночь в Чите Забайкальского края - 105 миллиметров, это случилось впервые за 70 лет, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:21:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Больше месячной нормы осадков выпало за ночь в Чите Забайкальского края - 105 миллиметров, это случилось впервые за 70 лет, сообщила РИА Новости начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ "Забайкальское УГМС" Ирина Размахнина. Ранее в соцсетях распространились фото и видео подтопленных дорог в Чите: в низинах машины заливало водой практически наполовину, сообщалось, что автомобилисты искали запчасти и потерянные номера своих авто, которые смывали потоки воды, пешеходы шли по затопленным тротуарам. "В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков - 105 миллиметров, такого не было 70 лет. Месячная норма - 88 миллиметров", - сообщила Размахнина.Региональный главк МЧС России позже сообщил, что в Читинском округе Забайкалья выпало до 100 миллиметров осадков."На особом контроле находятся малые реки округа. На местах работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, ведется наземный и авиамониторинг. Также центром управления в кризисных ситуациях ведется постоянный сбор информации от органов местного самоуправления и единой диспетчерской службы региона", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в пресс-службе мэрии Читы рассказали РИА Новости, что часть города, включая соцобъекты, а также несколько поселков и дачных кооперативов остались без света из-за аварии после сильных дождей. Энергетики оперативно устраняют последствия непогоды и там, где есть возможность, сразу восстанавливают электроснабжение по резервным схемам.

https://ria.ru/20250709/mchs-2028100502.html

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

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