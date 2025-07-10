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Число погибших при ДТП в Крыму возросло до пяти - РИА Новости, 10.07.2025
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17:25 10.07.2025 (обновлено: 18:40 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/chislo-2028409678.html
Число погибших при ДТП в Крыму возросло до пяти
Число погибших при ДТП в Крыму возросло до пяти - РИА Новости, 10.07.2025
Число погибших при ДТП в Крыму возросло до пяти
Число погибших в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем возросло до пяти, скончалась девушка-водитель автомобиля ВАЗ, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:25:00+03:00
2025-07-10T18:40:00+03:00
авто
республика крым
происшествия
севастополь
mercedes
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем возросло до пяти, скончалась девушка-водитель автомобиля ВАЗ, сообщили в четверг в МВД Севастополя.По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в 14.20 на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточняли, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами."Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла", - говорится в сообщении.По данным полиции Севастополя, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение."В связи с широким общественным резонансом и большим количеством потерпевших, среди которых – несовершеннолетняя, руководитель ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", провести комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз", - говорится в сообщении.
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авто, республика крым, происшествия, севастополь, mercedes, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Авто, Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Mercedes, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при ДТП в Крыму возросло до пяти

Число погибших в ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Крыму возросло до 5

© Фото : прокуратура СевастополяДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму
ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : прокуратура Севастополя
ДТП на автодороге Бахчисарай-Севастополь в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем возросло до пяти, скончалась девушка-водитель автомобиля ВАЗ, сообщили в четверг в МВД Севастополя.
По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в 14.20 на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточняли, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.
"Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла", - говорится в сообщении.
По данным полиции Севастополя, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.
"В связи с широким общественным резонансом и большим количеством потерпевших, среди которых – несовершеннолетняя, руководитель ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", провести комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз", - говорится в сообщении.
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АвтоРеспублика КрымПроисшествияСевастопольMercedesРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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