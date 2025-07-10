https://ria.ru/20250710/chichvarkin-2028434326.html

Чичваркин* появился в базе розыска МВД

Чичваркин* появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 10.07.2025

Чичваркин* появился в базе розыска МВД

Признанный в РФ иноагнтом бизнесмен Евгений Чичваркин* появился в базе розыска МВД России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:17:00+03:00

2025-07-10T19:17:00+03:00

2025-07-10T19:34:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

евгений чичваркин

россия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Признанный в РФ иноагнтом бизнесмен Евгений Чичваркин* появился в базе розыска МВД России, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Чичваркин*, не уточняется.По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг, а также две тысячи исполнительского сбора.В Гагаринском суде Москвы РИА Новости в декабре 2024 года сообщали, что Чичваркин* был оштрафона за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов

https://ria.ru/20250619/chichvarkin-2023761520.html

https://ria.ru/20231130/pobeg-1912762076.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), евгений чичваркин, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)