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Чичваркин* появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 10.07.2025
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19:17 10.07.2025 (обновлено: 19:34 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/chichvarkin-2028434326.html
Чичваркин* появился в базе розыска МВД
Чичваркин* появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 10.07.2025
Чичваркин* появился в базе розыска МВД
Признанный в РФ иноагнтом бизнесмен Евгений Чичваркин* появился в базе розыска МВД России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:17:00+03:00
2025-07-10T19:34:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
евгений чичваркин
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Признанный в РФ иноагнтом бизнесмен Евгений Чичваркин* появился в базе розыска МВД России, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Чичваркин*, не уточняется.По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг, а также две тысячи исполнительского сбора.В Гагаринском суде Москвы РИА Новости в декабре 2024 года сообщали, что Чичваркин* был оштрафона за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20250619/chichvarkin-2023761520.html
https://ria.ru/20231130/pobeg-1912762076.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), евгений чичваркин, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Евгений Чичваркин, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Чичваркин* появился в базе розыска МВД

Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин появился в базе розыска МВД России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Признанный в РФ иноагнтом бизнесмен Евгений Чичваркин* появился в базе розыска МВД России, сообщается на сайте ведомства.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
Евгений Чичваркин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
19 июня, 03:21
По какой именно статье разыскивается Чичваркин*, не уточняется.
По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг, а также две тысячи исполнительского сбора.
В Гагаринском суде Москвы РИА Новости в декабре 2024 года сообщали, что Чичваркин* был оштрафона за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Евгений ЧичваркинРоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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