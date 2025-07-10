https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387809.html
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе
Порядка 415 инвестиционных проектов на 2 триллиона рублей реализуются сейчас в России в рамках программы льготного кредитования строительства туристических... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:59:00+03:00
2025-07-10T15:59:00+03:00
2025-07-10T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 415 инвестиционных проектов на 2 триллиона рублей реализуются сейчас в России в рамках программы льготного кредитования строительства туристических объектов - это говорит о том, что бизнес поверил в то, что сейчас нужно создавать гостиничные места, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Самая популярная мера – это субсидирование процентных ставок, доступные кредиты. Сейчас портфель состоит из 415 проектов, где-то около 80 тысяч номеров с общей стоимостью инвестпроектов около 2 триллионов рублей. То есть это говорит о том, что бизнес поверил, он верит в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места", - сказал Чернышенко. Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
https://ria.ru/20250702/turizm-2027106689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе
Чернышенко: бизнес поверил, что нужно создавать гостиничные места