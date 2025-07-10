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Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
15:59 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387809.html
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе
Порядка 415 инвестиционных проектов на 2 триллиона рублей реализуются сейчас в России в рамках программы льготного кредитования строительства туристических... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:59:00+03:00
2025-07-10T15:59:00+03:00
туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 415 инвестиционных проектов на 2 триллиона рублей реализуются сейчас в России в рамках программы льготного кредитования строительства туристических объектов - это говорит о том, что бизнес поверил в то, что сейчас нужно создавать гостиничные места, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Самая популярная мера – это субсидирование процентных ставок, доступные кредиты. Сейчас портфель состоит из 415 проектов, где-то около 80 тысяч номеров с общей стоимостью инвестпроектов около 2 триллионов рублей. То есть это говорит о том, что бизнес поверил, он верит в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места", - сказал Чернышенко. Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал об инвестпроектах в гостиничном бизнесе

Чернышенко: бизнес поверил, что нужно создавать гостиничные места

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница отеля
Сотрудница отеля - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница отеля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 415 инвестиционных проектов на 2 триллиона рублей реализуются сейчас в России в рамках программы льготного кредитования строительства туристических объектов - это говорит о том, что бизнес поверил в то, что сейчас нужно создавать гостиничные места, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Самая популярная мера – это субсидирование процентных ставок, доступные кредиты. Сейчас портфель состоит из 415 проектов, где-то около 80 тысяч номеров с общей стоимостью инвестпроектов около 2 триллионов рублей. То есть это говорит о том, что бизнес поверил, он верит в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места", - сказал Чернышенко.
Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
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