https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387641.html

Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России

Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России - РИА Новости, 10.07.2025

Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России

Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:58:00+03:00

2025-07-10T15:58:00+03:00

2025-07-10T15:58:00+03:00

туризм

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина. Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018520078.html

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин