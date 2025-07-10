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Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
15:58 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387641.html
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:58:00+03:00
2025-07-10T15:58:00+03:00
туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина. Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России

Чернышенко: внутренний туризм в России динамично развивается

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина.
Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
22 мая, 18:19
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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