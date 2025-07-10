https://ria.ru/20250710/chernovtsy-2028385322.html

В Черновцах прогремели взрывы

В Черновцах прогремели взрывы - РИА Новости, 10.07.2025

В Черновцах прогремели взрывы

Взрывы раздаются в четверг в в городе Черновцы на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:53:00+03:00

2025-07-10T15:53:00+03:00

2025-07-10T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в в городе Черновцы на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Черновцах звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На данный момент в Черновицкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, черновцы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины