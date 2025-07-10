Рейтинг@Mail.ru
В Черновцах прогремели взрывы - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/chernovtsy-2028385322.html
В Черновцах прогремели взрывы
В Черновцах прогремели взрывы - РИА Новости, 10.07.2025
В Черновцах прогремели взрывы
Взрывы раздаются в четверг в в городе Черновцы на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:53:00+03:00
2025-07-10T15:53:00+03:00
в мире
черновцы
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919811496_29:166:1250:853_1920x0_80_0_0_049aad7a07a3b1f07282bd1523bc471a.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в в городе Черновцы на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Черновцах звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На данный момент в Черновицкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черновцы
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919811496_169:19:1280:853_1920x0_80_0_0_69d4529e0c3a5906d234f0d3b977bb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черновцы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Черновцы, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черновцах прогремели взрывы

В Черновцах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : ДСНС України
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг в в городе Черновцы на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
Черновцах звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
На данный момент в Черновицкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЧерновцыРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала