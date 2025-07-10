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На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения - РИА Новости, 10.07.2025
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18:13 10.07.2025 (обновлено: 18:14 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/cheboksary-2028422319.html
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения - РИА Новости, 10.07.2025
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения
Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона. РИА Новости, 10.07.2025
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона. "В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона. В городской мэрии РИА Новости сообщили, что слышали об этом. "Мы проверяем информацию", - сказал агентству представитель пресс-службы администрации города.
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чебоксары, общество, россия
Чебоксары, Общество, Россия
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения

Администрация стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи

© Фото : "Спортивная школа "Спартак" управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской РеспубликиСтадион "Спартак" в Чебоксарах
Стадион Спартак в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : "Спортивная школа "Спартак" управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона.
"В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона.
В городской мэрии РИА Новости сообщили, что слышали об этом. "Мы проверяем информацию", - сказал агентству представитель пресс-службы администрации города.
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