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На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения - РИА Новости, 10.07.2025
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения
Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:13:00+03:00
2025-07-10T18:13:00+03:00
2025-07-10T18:14:00+03:00
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона. "В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона. В городской мэрии РИА Новости сообщили, что слышали об этом. "Мы проверяем информацию", - сказал агентству представитель пресс-службы администрации города.
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Чебоксары, Общество, Россия
На стадионе "Спартак" в Чебоксарах ввели платные посещения
Администрация стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи
УФА, 10 июл - РИА Новости. Администрация муниципального стадиона "Спартак" в Чебоксарах ввела платные посещения по записи в рамках усиления мер безопасности, следует из релиза стадиона.
"В целях усиления мер безопасности и соблюдения требований антитеррористической защиты вход на территорию стадиона и использование легкоатлетических дорожек с 7 июля 2025 года осуществляется строго по предварительной записи и обязательной оплате", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте стадиона.
В городской мэрии РИА Новости сообщили, что слышали об этом. "Мы проверяем информацию", - сказал агентству представитель пресс-службы администрации города.