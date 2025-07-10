https://ria.ru/20250710/burjatija-2028264002.html

В Бурятии девушка устроила ДТП с двумя погибшими

В Бурятии девушка устроила ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 10.07.2025

В Бурятии девушка устроила ДТП с двумя погибшими

Девушка без прав устроила в Баргузинском районе Бурятии ДТП, в котором погибли два пассажира ее легкового автомобиля, сообщила пресс-служба республиканской... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:55:00+03:00

2025-07-10T05:55:00+03:00

2025-07-10T07:14:00+03:00

происшествия

баргузинский район

республика бурятия

гибдд мвд рф

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УЛАН-УДЭ, 10 июл - РИА Новости. Девушка без прав устроила в Баргузинском районе Бурятии ДТП, в котором погибли два пассажира ее легкового автомобиля, сообщила пресс-служба республиканской автоинспекции.По данным пресс-службы, авария произошла в селе Баргузин Баргузинского района Бурятии в ночь на четверг."Девушка 2005 года рождения (право управления ТС не имеет), управляя автомобилем Honda Fit, следуя в селе Баргузин в районе дома Nº28 ул. Калинина, предварительно не уступила дорогу ТС, пользующемуся правом проезда перекрестка, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Toyota Karina, под управлением мужчины 1987 года рождения, установлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что виновница ДТП осмотрена медработниками и отпущена домой, а пассажиры ее автомобиля - юноши 2007 года рождения и 2006 года рождения - погибли.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Бурятии, погибшие пассажиры были не пристегнуты ремнями безопасности.

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

баргузинский район

республика бурятия

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происшествия, баргузинский район, республика бурятия, гибдд мвд рф