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Британия отправит Украине ракеты для ПВО
Британия отправит Украине ракеты для ПВО - РИА Новости, 10.07.2025
Британия отправит Украине ракеты для ПВО
Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:47:00+03:00
2025-07-10T14:47:00+03:00
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ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. "Сделка позволит поставить более 5 тысяч ракет для ПВО с британского завода Thales, что не только значительно повысит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в заявлении. Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме. Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения. Кроме того, Лондон выделит Киеву 283 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Британия отправит Украине ракеты для ПВО
Британия поставит Украине 5 тыс ракет для ПВО