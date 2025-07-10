Рейтинг@Mail.ru
Британия отправит Украине ракеты для ПВО - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 10.07.2025 (обновлено: 14:49 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/britanija-2028367907.html
Британия отправит Украине ракеты для ПВО
Британия отправит Украине ракеты для ПВО - РИА Новости, 10.07.2025
Британия отправит Украине ракеты для ПВО
Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:47:00+03:00
2025-07-10T14:49:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. "Сделка позволит поставить более 5 тысяч ракет для ПВО с британского завода Thales, что не только значительно повысит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в заявлении. Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме. Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения. Кроме того, Лондон выделит Киеву 283 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html
https://ria.ru/20250709/pomosch-2028100656.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Британия отправит Украине ракеты для ПВО

Британия поставит Украине 5 тыс ракет для ПВО

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства.
"Сделка позволит поставить более 5 тысяч ракет для ПВО с британского завода Thales, что не только значительно повысит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в заявлении.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине
Вчера, 00:11
Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме. Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения.
Кроме того, Лондон выделит Киеву 283 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
МИД прокомментировал возобновление американской помощи Украине
9 июля, 11:18
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала