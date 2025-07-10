https://ria.ru/20250710/britanija-2028367907.html

Британия отправит Украине ракеты для ПВО

Британия отправит Украине ракеты для ПВО - РИА Новости, 10.07.2025

Британия отправит Украине ракеты для ПВО

Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:47:00+03:00

2025-07-10T14:47:00+03:00

2025-07-10T14:49:00+03:00

в мире

украина

великобритания

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg

ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении британского правительства. "Сделка позволит поставить более 5 тысяч ракет для ПВО с британского завода Thales, что не только значительно повысит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в заявлении. Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме. Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения. Кроме того, Лондон выделит Киеву 283 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи в 2025-2026 годах, заявили в правительстве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html

https://ria.ru/20250709/pomosch-2028100656.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато